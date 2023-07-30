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Вернидуб: Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд
Наставник "Кривбасса" разнес судейство в матче с "Александрией"
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал
"Впечатления от игры? Никакие. Потому что мы выглядели очень достойно. Допустили ошибку, пропустили гол. Но то, что произошло потом на поле – я шокирован. Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд, а потом говорят: я не увидел, я не хотел… Вот и вся игра… Рад за ребят, что они вдесятером выглядели лучше и создали больше моментов… Кроме момента, что мы сами себе привезли, больше ничего в атаке в "Александрии" я не помню.
Удаление Семотюка? Не могу это комментировать. Вы позовите главного рефери Козика, пусть он прокомментирует. Кураторы, которые выше над ним стоят, пусть тоже прокомментируют. Надоело, честно говоря, об этом говорить уже второй год подряд. Одно и то же, ничего не меняется.
Что касается игры, то понравились 10-15 минут второго тайма, когда закрыли "Александрию" на ее половине поля, и это в меньшинстве. Где-то потом "Александрия" больше владела мячом, катала его на своей половине поля. Но мы все равно шли "выше". Кричал ребятам, чтобы они играли один в один. И они отбирали мяч, строили свои атаки. И ведь были неплохие моменты…
Сегодня мы проиграли. Поздравляю "Александрию" с победой. Очень неприятное поражение, но будем работать. Будем прибавлять в дальнейшем все больше и больше. Полагаю, мы усилились очень неплохими игроками, которые в дальнейшем нам помогут", - поделился Вернидуб.
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