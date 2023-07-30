Вернидуб: Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал гостевое поражение от "Александрии" в стартовом туре УПЛ.

"Впечатления от игры? Никакие. Потому что мы выглядели очень достойно. Допустили ошибку, пропустили гол. Но то, что произошло потом на поле – я шокирован. Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд, а потом говорят: я не увидел, я не хотел… Вот и вся игра… Рад за ребят, что они вдесятером выглядели лучше и создали больше моментов… Кроме момента, что мы сами себе привезли, больше ничего в атаке в "Александрии" я не помню.

Удаление Семотюка? Не могу это комментировать. Вы позовите главного рефери Козика, пусть он прокомментирует. Кураторы, которые выше над ним стоят, пусть тоже прокомментируют. Надоело, честно говоря, об этом говорить уже второй год подряд. Одно и то же, ничего не меняется.