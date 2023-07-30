  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб: Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Кривбасса" разнес судейство в матче с "Александрией"

Вернидуб: Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал гостевое поражение от "Александрии" в стартовом туре УПЛ.

"Впечатления от игры? Никакие. Потому что мы выглядели очень достойно. Допустили ошибку, пропустили гол. Но то, что произошло потом на поле – я шокирован. Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд, а потом говорят: я не увидел, я не хотел… Вот и вся игра… Рад за ребят, что они вдесятером выглядели лучше и создали больше моментов… Кроме момента, что мы сами себе привезли, больше ничего в атаке в "Александрии" я не помню.

Удаление Семотюка? Не могу это комментировать. Вы позовите главного рефери Козика, пусть он прокомментирует. Кураторы, которые выше над ним стоят, пусть тоже прокомментируют. Надоело, честно говоря, об этом говорить уже второй год подряд. Одно и то же, ничего не меняется.

Читайте такжеВ матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти

Что касается игры, то понравились 10-15 минут второго тайма, когда закрыли "Александрию" на ее половине поля, и это в меньшинстве. Где-то потом "Александрия" больше владела мячом, катала его на своей половине поля. Но мы все равно шли "выше". Кричал ребятам, чтобы они играли один в один. И они отбирали мяч, строили свои атаки. И ведь были неплохие моменты…

Сегодня мы проиграли. Поздравляю "Александрию" с победой. Очень неприятное поражение, но будем работать. Будем прибавлять в дальнейшем все больше и больше. Полагаю, мы усилились очень неплохими игроками, которые в дальнейшем нам помогут", - поделился Вернидуб.

По теме
yellow-arrow
Источник: Трансфер Артема Довбика в Жирону уже на финальной стадии
yellow-arrow
Луческу: Отношение Ярмоленко к процессу и к коллективу просто выдающееся
yellow-arrow
Шаран: Результат нужен, но об этом думаем в матчах с другими командами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Кривбасс"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.07.2023 в 23:36
Одне й те саме... Один й той самий тренер завжди ниє через суддівство...набридло...Якщо такі козаки - забийте 3-4, і ніяких питань не буде
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде