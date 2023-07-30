Источник: Трансфер Артема Довбика в Жирону уже на финальной стадии

Трансфер Артема Довбика уже на финальной стадии. "Жирона" приобретет игрока за 6 млн евро, об этом сообщают ТаТоТаке.

Еще одним подтверждением перехода игрока в Испанию является журналист Нил Сола, который опубликовал фотографию нападающего с подписью "тик-так".

Ранее была информация, что "Днепр-1" оценивает Довбыка в 15 миллионов евро. Однако "Жироне" еще придется отдельно договариваться с датским "Мидтьюлланом", которому принадлежат 50% прав на игрока.

Также испанский клуб предлагал отдать в аренду Николая Кухаревича в "Днепр-1" с правом выкупа, чтобы ускорить трансфер Артема. Права на игрока принадлежат "Труа", который входит в City Football Group.