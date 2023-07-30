Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Трансфер Артема Довбика в Жирону уже на финальной стадии
Все же поедет в Испанию?
Фото: СК Дніпро-1
Трансфер Артема Довбика уже на финальной стадии. "Жирона" приобретет игрока за 6 млн евро, об этом сообщают ТаТоТаке.
Еще одним подтверждением перехода игрока в Испанию является журналист Нил Сола, который опубликовал фотографию нападающего с подписью "тик-так".
Ранее была информация, что "Днепр-1" оценивает Довбыка в 15 миллионов евро. Однако "Жироне" еще придется отдельно договариваться с датским "Мидтьюлланом", которому принадлежат 50% прав на игрока.
Также испанский клуб предлагал отдать в аренду Николая Кухаревича в "Днепр-1" с правом выкупа, чтобы ускорить трансфер Артема. Права на игрока принадлежат "Труа", который входит в City Football Group.
Популярное сейчас
- В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти
- Харлан вырвала победу для Украины в четвертьфинале чемпионата мира
- В Одессе может появиться третий профессиональный клуб
- Бутсы на гвоздь. Ветеран УПЛ прокомментировал решение закончил карьеру футболиста
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме