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Источник: Трансфер Артема Довбика в Жирону уже на финальной стадии

Премьер-лига
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Все же поедет в Испанию?

Источник: Трансфер Артема Довбика в Жирону уже на финальной стадии

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Трансфер Артема Довбика уже на финальной стадии. "Жирона" приобретет игрока за 6 млн евро, об этом сообщают ТаТоТаке.

Еще одним подтверждением перехода игрока в Испанию является журналист Нил Сола, который опубликовал фотографию нападающего с подписью "тик-так".

Ранее была информация, что "Днепр-1" оценивает Довбыка в 15 миллионов евро. Однако "Жироне" еще придется отдельно договариваться с датским "Мидтьюлланом", которому принадлежат 50% прав на игрока.

Также испанский клуб предлагал отдать в аренду Николая Кухаревича в "Днепр-1" с правом выкупа, чтобы ускорить трансфер Артема. Права на игрока принадлежат "Труа", который входит в City Football Group.

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В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
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Источник:
youtu.be

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