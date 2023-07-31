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Самая скандальная игра тура. Александрия - Кривбасс 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Кривбасс ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.07.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Самая скандальная игра тура. Александрия - Кривбасс 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

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В первом туре VBET лиги "Александрия" принимала "Кривбасс". Хозяева одержали минимальную победу с помощью Артема Шулянского, который реализовал момент на 4 минуте. Несмотря на малое количество забитых мячей, игра была богата на события.

По ходу матча Александрия - Кривбасс на поле произошла потасовка. Арбитр Ярослав Козык не назначил пенальти в ворота хозяев, что привело к толкотне на поле между игроками обеих команд и в технических зонах между тренерами. Позже последовало удаление Семотюка.

VBET лига. 1-й тур

30 июля, Александрия. Стадион "Ника"

ФК "Александрия" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Артем Шулянский 4

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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