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Самая скандальная игра тура. Александрия - Кривбасс 1:0. Обзор матча и видео гола
Александрия - Кривбасс ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.07.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
В первом туре VBET лиги "Александрия" принимала "Кривбасс". Хозяева одержали минимальную победу с помощью Артема Шулянского, который реализовал момент на 4 минуте. Несмотря на малое количество забитых мячей, игра была богата на события.
По ходу матча Александрия - Кривбасс на поле произошла потасовка. Арбитр Ярослав Козык не назначил пенальти в ворота хозяев, что привело к толкотне на поле между игроками обеих команд и в технических зонах между тренерами. Позже последовало удаление Семотюка.
VBET лига. 1-й тур
30 июля, Александрия. Стадион "Ника"
Гол: Артем Шулянский 4
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