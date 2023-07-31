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Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 1-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

"Динамо" разгромило "Минай"

Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 1-го тура

ФК Динамо

Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 1-го тура чемпионата.

По итогам голосования лучшим игроком был признан нападающий "Динамо" Владислав Ванат, а тренером - коуч киевлян Мирча Луческу.

Ванат отличился дублем в ворота "Миная" (4:1). Киевский клуб возглавил турнирную таблицу за счет лучшей разнице забитых мячей.

Отмечается, что Ванат опередил полузащитника "Руха" Юрия Климчука. Луческу опередил наставника "желто-черных" Виталия Пономарева и тренера "Черноморца" Романа Григорчука.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Американец 2000
31.07.2023 в 08:11
А лучшим судьёй определили судью что судил матч Динамо - Минай )))))
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