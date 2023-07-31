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Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 1-го тура
"Динамо" разгромило "Минай"
ФК Динамо
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 1-го тура чемпионата.
По итогам голосования лучшим игроком был признан нападающий "Динамо" Владислав Ванат, а тренером - коуч киевлян Мирча Луческу.
Ванат отличился дублем в ворота "Миная" (4:1). Киевский клуб возглавил турнирную таблицу за счет лучшей разнице забитых мячей.
Отмечается, что Ванат опередил полузащитника "Руха" Юрия Климчука. Луческу опередил наставника "желто-черных" Виталия Пономарева и тренера "Черноморца" Романа Григорчука.
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