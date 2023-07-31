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Ротань: Я даже не понимал, относительно чего апеллировал Вернидуб. Видимо по поводу удаления
Главный тренер "Александрии" - о перепалке с наставником "Кривбасса"
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Кривбассом" (1:0) в 1-м туре УПЛ.
- Какие эмоции и впечатления от результата и игры сегодня?
- Победа есть победа, для нашей молодой команды это было очень важно. Вы видите, какие потери мы понесли в межсезонье, поэтому я очень доволен молодыми игроками. Некоторые из них сегодня сыграли свой первый матч, поэтому сегодняшний результат вдвойне удовлетворяет.
Игра… С каждым днем и тренировкой мы должны улучшать ее, это даже не обсуждается - над этим надо работать. Сегодня команде надо насладиться результатом - она вырвала победу в тяжелой игре против тяжелого соперника. Победа есть победа.
- Почему, по вашему мнению, не удалось использовать численное большинство и увеличить преимущество в счете?
- Скажем так, есть психология - когда ты побеждаешь и хочешь где-то сохранить, а тем более есть молодые игроки, то на них оказывается очень большое психологическое давление. Они боятся сделать ошибку, поэтому где-то играют на удержание счета, не рискуют. Это молодость, это нужно пройти.
- Как вы оцениваете игру Смирного, который сегодня играл на непривычной для себя позиции?
Да, мы должны были ставить его. На этой позиции он сыграл лишь одну игру - с ЛНЗ. Женя - универсальный игрок, я знаю его еще по молодежной сборной, он может сыграть на любой позиции, поэтому мы сегодня мы сделали такой выбор.
- Сегодня было несколько словесных перепалок между тренерскими штабами. В чем причина таких эмоций?
- Да я не знаю, эмоции - это эмоции. В игре много моментов не в чью-то пользу. Они апеллировали по поводу удаления, я даже не понимал. Был у бровки - видимо по удалению, - сказал Ротань.
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