Григорчук: Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над "ЛНЗ" (2:0) в 1-м туре УПЛ.

"Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок, но мы не гневим Бога и всем довольны. Мы провели предсезонный период очень трудный, у нас был неполноценный тренировочный процесс. Считаю на 200 процентов, что "Черноморец заслуженно переиграл "ЛНЗ".

Новички? Им было труднее в функциональном плане. Была достаточно высокая температура воздуха, и они не подготовлены как следует, они приехали к нам с опозданием, но мы понимаем все. Но мы не видели признаков, что они устали, а это значит, что у них есть характер, а он только у добротных футболистов.