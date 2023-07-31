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Григорчук: Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок

Премьер-лига
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Главный тренер "Черноморца" рассказал о победе над "ЛНЗ"

Григорчук: Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над "ЛНЗ" (2:0) в 1-м туре УПЛ.

"Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок, но мы не гневим Бога и всем довольны. Мы провели предсезонный период очень трудный, у нас был неполноценный тренировочный процесс. Считаю на 200 процентов, что "Черноморец заслуженно переиграл "ЛНЗ".

Новички? Им было труднее в функциональном плане. Была достаточно высокая температура воздуха, и они не подготовлены как следует, они приехали к нам с опозданием, но мы понимаем все. Но мы не видели признаков, что они устали, а это значит, что у них есть характер, а он только у добротных футболистов.

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Я доволен игрой каждого футболиста, который был на поле – и легионерами, и новичками. Очень важно поведение вратаря на поле. Все имеет значение – как он стоит, его положения тела, жесты, слова, выражение лица. Можно сказать, что новички подходят нам по стилю, вопросов нет.

Мы изучили всех футболистов "ЛНЗ" в тренировочных матчах, я знаю всех футболистов и ее возможности. Это команда Премьер-лиги, я уверен, что у нее есть потенциал", - заявил Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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