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Григорчук: Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок
Главный тренер "Черноморца" рассказал о победе над "ЛНЗ"
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над "ЛНЗ" (2:0) в 1-м туре УПЛ.
"Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок, но мы не гневим Бога и всем довольны. Мы провели предсезонный период очень трудный, у нас был неполноценный тренировочный процесс. Считаю на 200 процентов, что "Черноморец заслуженно переиграл "ЛНЗ".
Новички? Им было труднее в функциональном плане. Была достаточно высокая температура воздуха, и они не подготовлены как следует, они приехали к нам с опозданием, но мы понимаем все. Но мы не видели признаков, что они устали, а это значит, что у них есть характер, а он только у добротных футболистов.
Я доволен игрой каждого футболиста, который был на поле – и легионерами, и новичками. Очень важно поведение вратаря на поле. Все имеет значение – как он стоит, его положения тела, жесты, слова, выражение лица. Можно сказать, что новички подходят нам по стилю, вопросов нет.
Мы изучили всех футболистов "ЛНЗ" в тренировочных матчах, я знаю всех футболистов и ее возможности. Это команда Премьер-лиги, я уверен, что у нее есть потенциал", - заявил Григорчук.
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