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Шахтер подписал израильского центрбека – СМИ
Еще один трансфер "горняков"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" подписал центрального защитника "Хапоэль" Тель-Авив Става Лемкина. Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
В ближайшие дни клуб представит 20-летнего игрока. Ранее сообщалось, что "Хапоэль" получит за футболиста 1,2 млн евро.
Отметим, что Лемкин являлся фактически основным защитником "Хапоэля" (22 матча в прошлом сезоне) и при этом отлично зарекомендовал себя в матчах за юношеские и молодежную сборные Израиля.
Также по информации журналиста, "Шахтер" ищет украинского защитника, который прямо сейчас может заменить травмированного Валерия Бондаря.
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