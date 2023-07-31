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Шахтер подписал израильского центрбека – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще один трансфер "горняков"

Шахтер подписал израильского центрбека – СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" подписал центрального защитника "Хапоэль" Тель-Авив Става Лемкина. Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

В ближайшие дни клуб представит 20-летнего игрока. Ранее сообщалось, что "Хапоэль" получит за футболиста 1,2 млн евро.

Отметим, что Лемкин являлся фактически основным защитником "Хапоэля" (22 матча в прошлом сезоне) и при этом отлично зарекомендовал себя в матчах за юношеские и молодежную сборные Израиля.

Также по информации журналиста, "Шахтер" ищет украинского защитника, который прямо сейчас может заменить травмированного Валерия Бондаря.

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В статье: Шахтер (Донецк) Хапоэль (Тель-Авив) Став Лемкин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 10:44
Так вiн 20 рiчний,чи 22? А то цi мутнi джерела!
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