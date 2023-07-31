Шахтер подписал израильского центрбека – СМИ

"Шахтер" подписал центрального защитника "Хапоэль" Тель-Авив Става Лемкина. Об этом утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

В ближайшие дни клуб представит 20-летнего игрока. Ранее сообщалось, что "Хапоэль" получит за футболиста 1,2 млн евро.

Отметим, что Лемкин являлся фактически основным защитником "Хапоэля" (22 матча в прошлом сезоне) и при этом отлично зарекомендовал себя в матчах за юношеские и молодежную сборные Израиля.

Также по информации журналиста, "Шахтер" ищет украинского защитника, который прямо сейчас может заменить травмированного Валерия Бондаря.