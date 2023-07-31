Хавбек Руха: Переиграли Зарю благодаря хорошим физическим кондициям

Полузащитник "Руха" Василий Рунич поделился впечатлениями от победы над "Зарей" (2:1) в рамках 1-го тура УПЛ.

Ключевой момент матча - не мой гол, а когда наш вратарь Дмитрий Ледвий очень хорошо среагировал и выручил нас. Так бы был счет 0:2 и непонятно, как бы игра закончилась.

"Любая команда хочет начать чемпионат только с победы. Нас на это настраивал тренерский штаб и мы сами понимали, что будет хорошо, если мы победим. Это нам придаст уверенности на весь сезон.

Команда прибавила во втором тайме и у нас было больше моментов. Тренер понял, что нужно освежить линию атаки, добавить еще агрессии. И я считаю, с задачей мы справились. Я просто оказался в правильном месте в правильный момент. Была хорошая передача от Климчука. Должен был бы я ему такие передачи делать, потому что я вышел на позицию крайнего нападающего. Но это футбол и хорошо, что так все произошло.

Мы понимали, против кого мы играем. Соперник очень серьезный. Сейчас "Заря" будет представлять Украину в еврокубках. Мы победили благодаря своим физическим кондициям, мы были более готовыми и выносливыми после сборов. Но в первом тайме "Заря" нам почти шансов не оставила. Однако во втором тайме мы включились, добавили в агрессии и создали множество моментов у ворот соперника. Все это закладывалось на сборах. Мы правильно подошли к делу и благодаря хорошим физическим кондициям переиграли соперника. Эта работа, которую мы выполняли в межсезонье, дала свои плоды.

Это только первая игра, а сезон очень длинный. Мы уже забыли эту победу и готовимся к следующим играм, потому что понимаем, что будет очень непросто", - сказал Рунич.