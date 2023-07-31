Шахтер объявил о трансфере израильского центрбека

Центральный защитник "Хапоэля" Тель-Авив Став Лемкин стал игроком "Шахтера".

Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт 20-летнего израильтянина рассчитан на 5 лет - до лета 2028 года.

Ранее была информация, что сумма трансфера составит 1,2 миллиона евро.

Лемкин начал заниматься футболом в академии "Маккаби" (Тель-Авив). В 2018 году стал игроком "Хапоэля" (Тель-Авив), за главную команду которого дебютировал в апреле 2022-го и всего провел 31 матч.

С 2018 года играл за юношеские и молодежные сборные своей страны. Вместе со сборной Израиля U-19 был финалистом юношеского Евро-2022 и вошел в символическую команду турнира. В составе Израиля U-20 выиграл бронзовые награды молодежного чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" также ищет украинского защитника, который прямо сейчас может заменить травмированного Валерия Бондаря.