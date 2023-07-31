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Шахтер объявил о трансфере израильского центрбека

Премьер-лига
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(1 голосов)

20-летний защитник подписал пятилетний контракт

Шахтер объявил о трансфере израильского центрбека

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Центральный защитник "Хапоэля" Тель-Авив Став Лемкин стал игроком "Шахтера".

Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт 20-летнего израильтянина рассчитан на 5 лет - до лета 2028 года.

Ранее была информация, что сумма трансфера составит 1,2 миллиона евро.

Лемкин начал заниматься футболом в академии "Маккаби" (Тель-Авив). В 2018 году стал игроком "Хапоэля" (Тель-Авив), за главную команду которого дебютировал в апреле 2022-го и всего провел 31 матч.

С 2018 года играл за юношеские и молодежные сборные своей страны. Вместе со сборной Израиля U-19 был финалистом юношеского Евро-2022 и вошел в символическую команду турнира. В составе Израиля U-20 выиграл бронзовые награды молодежного чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" также ищет украинского защитника, который прямо сейчас может заменить травмированного Валерия Бондаря.

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В статье: Шахтер (Донецк) Хапоэль (Тель-Авив) Став Лемкин
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (6)
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Cassid (Kiev)
31.07.2023 в 12:00
В целом молодцы. Еще до травмы правильно оценили возможные дырки в составе и начали искать замену. И как раз вовремя нашли.Правда вопрос с адаптацией все равно стоит. Хорошо, что календарь не сложный на ближайший месяц.
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0
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scorpius (Ck)
31.07.2023 в 11:49
Очень хорошо, а то как раз Бондарь минуснулся до осени.
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
31.07.2023 в 11:39
Надеюсь не заиграет...пускай играют Ракицкий и Матвиенко...и кто-то с молодёжи на замену
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0
-2
fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 11:57
надеюсь ты перестанешь тявкать
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0
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Cassid (Kiev)
31.07.2023 в 11:58
Ракицкий и Матвиенко левоногие цз. Т.е. они друг друга подменяют. Бондарь (как и Лемкин) - правоногие. Замена, которая была - Козик. Но, судя по тому, что в товарняках Патрик Козика на фланг засовывал, то он на него не сильно рассчитывает.Но травма Бондаря (пусть и с покупкой Лемкина) - это шанс для Эдика. Хороший такой шанс. Надо воспользоваться.
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Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 10:41
Так вiн 20 рiчний,чи 22? А то цi мутнi джерела!
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