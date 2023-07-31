Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер объявил о трансфере израильского центрбека
20-летний защитник подписал пятилетний контракт
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Центральный защитник "Хапоэля" Тель-Авив Став Лемкин стал игроком "Шахтера".
Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт 20-летнего израильтянина рассчитан на 5 лет - до лета 2028 года.
Ранее была информация, что сумма трансфера составит 1,2 миллиона евро.
Лемкин начал заниматься футболом в академии "Маккаби" (Тель-Авив). В 2018 году стал игроком "Хапоэля" (Тель-Авив), за главную команду которого дебютировал в апреле 2022-го и всего провел 31 матч.
С 2018 года играл за юношеские и молодежные сборные своей страны. Вместе со сборной Израиля U-19 был финалистом юношеского Евро-2022 и вошел в символическую команду турнира. В составе Израиля U-20 выиграл бронзовые награды молодежного чемпионата мира 2023 года.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" также ищет украинского защитника, который прямо сейчас может заменить травмированного Валерия Бондаря.
Популярное сейчас
- Атака Динамо, замены Пономарева, уверенность Полесья. Символическая сборная 1-го тура УПЛ
- Источник: Трансфер Артема Довбика в Жирону уже на финальной стадии
- Вернидуб: Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд
- Кадры решают все. Рух - Заря 2:1
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО