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Ванат: Луческу сказал в дальнейшем так и продолжать

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Динамо" оформил дубль в матче с "Минаем"

Ванат: Луческу сказал в дальнейшем так и продолжать

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ваната поделился эмоциями после победы над "Минаем" (4:1) в 1-м туре УПЛ. Форвард оформил дубль в этой игре.

- Поздравляем с победой! Какие впечатления оставила игра?

- Хорошая игра получилась. Несмотря на то, что мы пропустили гол после удара издалека в начале матча, еще в первом тайме смогли отыграться и выйти вперед, и в итоге победили.

- Ты левша, но сегодня дважды забил правой ногой... Бывало ли такое в карьере?

- Откровенно говоря, не помню. Может и бывало. На тренировках мы отрабатываем удары с обеих ног, и сегодня мне удалось дважды забить правой.

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- Тебя уже заменили, когда "Динамо" заработало пенальти. Выполнил бы 11-метровый, если бы был на поле, чтобы сделать хет-трик?

- Не могу сказать точно. Как-то бы решали на поле.

- Тебя поздравили с первым дублем в официальных матчах на взрослом уровне?

- Наверное, пока никто не задумывался, что это мой первый дубль, поэтому особо никто не поздравлял.

- А что сказал Луческу?

- Сказал, что я хорошо использовал те моменты, которые имел. Также сказал в дальнейшем так и продолжать.

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- Нарушил ли быстрый пропущенный гол план на игру?

- Конечно, нарушил. У нас самих была тактика забить быстрый гол, а получилось так, что вместо этого пропустили в свои ворота. Но ничего, отыгрались.

- После удаления Попова ты перешел на левый фланг. Насколько тебе там удобно играть?

- Этого требовал игровой момент. Надо было закрывать эту позицию. Конечно, если бы не удаление, играл бы центрального нападающего, но так сложилась ситуация на поле, что пришлось перестраиваться.

- Присутствие Андрея Ярмоленко изменило характер команды на поле?

- Конечно, ведь Андрей - лидер команды. Если он бежит, то ты не можешь не побежать, потому что он и "напихает" когда надо, и потянет за собой.

- Ярмоленко сказал, что так много, как на этих сборах, он давно не бегал. А как для тебя прошли сборы, ведь ты присоединился к ним позже?

- Мы приехали на конец сборов, где-то на неделю. Также выполнили много беговой работы. Надеюсь, это принесет свои плоды.

- В целом команда уже полностью готова к сезону или еще надо несколько матчей, чтобы втянуться?

- Команда готова, но я чувствую, что все 90 минут мне пока тяжело играть, готов где-то процентов на 70-80. Но в ближайшее время буду стараться выйти на все сто процентов.

- После молодежного ЧЕ уже эмоции улеглись, успел психологически настроиться на новый сезон?

- Да, эмоции от выступлений на Евро уже улеглись, психологически я уже перезагрузился и готов к новому сезону.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Владислав Ванат
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (3)
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fanatSD (донецк)
31.07.2023 в 12:01
старый маразматик цыган способен только языком трепать
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Скачков Леонід (Рівне)
31.07.2023 в 11:18
Якщо буде працювати,то з нього вийде нап світового рівня.Тут є характер,на відміну від Супряги.
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-1
Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 11:10
На сторiнцiш 10(ДЕСЯТЬ) згадок про досягнення Динамо!!!Оце i е пiдтвержденням залежностi сайту вiд Васильева!Це рекорд? Чи все попереду? А це iнтервью-одинадцята згадка ,Чекайте продовження.
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