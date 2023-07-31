Израильские СМИ раскрыли финансовые детали трансфера Лемкина в Шахтер

"Шахтер" официально объявил о переходе центрального защитника "Хапоэля" Тель-Авив Става Лемкина.

Стороны не разглашают финансовые детали сделки. Однако израильские СМИ пишут, что "Шахтер" активировал клаусулу, прописанную в контракте Лемкина с "Хапоэлем" - она составила 750 тысяч евро.

Согласно информации издания one.co.il, клаусула за игрока, которую уже установил "Шахтер", составляет 10 млн евро , а зарплата 450 тысяч евро. А с учетом бонусов заработная плата может достигать 600 тысяч евро за сезон. По данным Sport5.co.il, клаусула прописана в размере 6 млн евро.

В минувшем сезоне Лемкив отыграл 22 матча за "Хапоэль". Напомним, Лемкин заключил с "Шахтером" пятилетний контракт. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.