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Экс-игрок Ингульца и Миная завершил карьеру в 29 лет

Премьер-лига
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Важную роль в его решении сыграли три пункта

Экс-игрок Ингульца и Миная завершил карьеру в 29 лет

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Украинский полузащитник Михаил Шишка принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Дорогая моя футбольная семья и все мои близкие люди!

Я хочу поделиться с вами, что мой профессиональный путь и жизнь, как "Футболиста", закончилась. Для кого-то это будет большая новость, для кого-то нет, но я так чувствую. Это, конечно, не легкое решение, было много размышлений, пожеланий, но я не очень привык кого-то слушать, а всегда шел за развитием, как в футболе, так и за его пределами.

Очень часто у меня спрашивали до скольки лет занимаются профессионально футболом и я всегда имел четкие 3 пункта:

1. Здоровье.
2. Мотивация.
3. И твоя потребность другим клубам

Поэтому все эти важные элементы сыграли свою роль в моем решении.

Я хочу поблагодарить каждого человека, который был причастен ко мне в моем развитии и жизни, как "Футболиста". Это была любовь с первого взгляда, если можно это так назвать.

И уверяю, что я просто говорю до встречи, но точно не до свидания", - написал Шишка.

Последним клубом 29-летнего Михаила был "Минай", который он покинул этим летом. В его послужном списке также выступления за украинские "Львов", "Ингулец" и "Оболонь-Бровар", грузинские "Динамо" из Тбилиси и "Самтредию" и литовский "Ритеряй".

В период с 2011 по 2015 годы выступал за молодежную и юношеские сборные Украины.

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В статье: Михаил Шишка
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