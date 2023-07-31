  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб добрался до столицы в тот момент, когда уже начался комендантский час

Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об организационных проблемах "Зари", с которыми команда столкнулась на пути в Киев после выездного матча с "Рухом".

"Рух" играет дома, тренируется дома, у "Руха" идеальные условия. "Заря" не может этим похвастаться - мы знаем, по каким причинам. Но когда команда едет в Киев с матча во Львове и приезжает на блокпост в час или полвторого, и оказывается, что нет никаких специальных документов… Блокпостеры (мы можем сказать, что ребята делают свою работу) не пускают "Зарю" в Киев и игроки спят в автобусе до пяти часов.

Это не нормальная ситуация. Я понимаю, что Лалатович помнит времена Югославской войны, но не хочет снова к этому привыкать. Зная Лалатовича, пока что ему вроде бы все нравится, но такие ситуации - это реально не уровень организации команды, которая будет играть в еврокубках. На мой взгляд", - сказал журналист.

Напомним, в дебютном матче во главе с Лалатовичем "Заря" уступила "Руху" со счетом 1:2.

Читайте такжеХавбек Руха: Переиграли Зарю благодаря хорошим физическим кондициям

По теме
yellow-arrow
На один день раньше. УПЛ перенесла матч Оболонь – Динамо
yellow-arrow
Шахтер провел предварительные переговоры с Чигринским - Источник
yellow-arrow
УПЛ вернулась! Атака Динамо будет феерить, Шахтер усиливается, Полесье уже поражает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
31.07.2023 в 13:54
Ну правильно сделали это не пожарный автомобиль и не скорая помощь. Чем их автобус отличается от рейсового который стоит рядом где спят женщины и дети
Ответить
+2
0
avatar
veliksarr (Одесса)
31.07.2023 в 13:48
Если в Заре бардак, не ищите крайних на блокпостах.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде