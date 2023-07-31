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Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
Клуб добрался до столицы в тот момент, когда уже начался комендантский час
Фото: ФК Зоря Луганськ
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об организационных проблемах "Зари", с которыми команда столкнулась на пути в Киев после выездного матча с "Рухом".
"Рух" играет дома, тренируется дома, у "Руха" идеальные условия. "Заря" не может этим похвастаться - мы знаем, по каким причинам. Но когда команда едет в Киев с матча во Львове и приезжает на блокпост в час или полвторого, и оказывается, что нет никаких специальных документов… Блокпостеры (мы можем сказать, что ребята делают свою работу) не пускают "Зарю" в Киев и игроки спят в автобусе до пяти часов.
Это не нормальная ситуация. Я понимаю, что Лалатович помнит времена Югославской войны, но не хочет снова к этому привыкать. Зная Лалатовича, пока что ему вроде бы все нравится, но такие ситуации - это реально не уровень организации команды, которая будет играть в еврокубках. На мой взгляд", - сказал журналист.
Напомним, в дебютном матче во главе с Лалатовичем "Заря" уступила "Руху" со счетом 1:2.
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