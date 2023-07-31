На один день раньше. УПЛ перенесла матч Оболонь – Динамо

Украинская Премьер-Лига внесла коррективы в расписание 2-го тура чемпионата. Поединок "Оболонь" - "Динамо" должен был состояться в субботу, 5 августа в 17:00.

Теперь стало известно, что киевское дерби пройдет днем ранее - 4 августа. Время и место проведения игры остались неизменными - 17:00 в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена".

Отметим, что в 1-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Минай" (4:1) и возглавило турнирную таблицу, "Оболонь" сыграла вничью с "Колосом" (0:0).