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На один день раньше. УПЛ перенесла матч Оболонь – Динамо
Киевское дерби уже на этой неделе
fc.obolon.ua
Украинская Премьер-Лига внесла коррективы в расписание 2-го тура чемпионата. Поединок "Оболонь" - "Динамо" должен был состояться в субботу, 5 августа в 17:00.
Теперь стало известно, что киевское дерби пройдет днем ранее - 4 августа. Время и место проведения игры остались неизменными - 17:00 в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена".
Отметим, что в 1-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Минай" (4:1) и возглавило турнирную таблицу, "Оболонь" сыграла вничью с "Колосом" (0:0).
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