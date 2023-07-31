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Сидорчук провел 150-й матч в статусе капитана Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди только живые легенды "бело-синих"

Сидорчук провел 150-й матч в статусе капитана Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в матче стартового тура УПЛ против "Миная" (4:1). Футболист провел на поле 81 минуту, не отличившись результативными действиями.

Эта встреча стала для украинца 150-й в статусе капитана "бело-синих". 95 из этих матчей прошли в чемпионате Украины, 46 - в еврокубках, 7 - в Кубке Украины, 2 - в Суперкубке.

Чаще с капитанской повязкой в составе "Динамо" на поле выходили только Александр Шовковский (237) и Олег Лужный (153).

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
31.07.2023 в 17:02
Сидорчук(Сидор)ВОТ ИМЕННО,ЧТО "ПРОХОДИЛ"ВЕСЬ МАТЧ!То что выиграли это не удивительно!Ждал чего-то нового от команды,но чего можно ждать от старика Луческу?!Команде нужна новая кровь и молодая!Суркисы и Мирчу тянут Динамо вниз,пора команде ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА!Слава Украине и его вболивальныкам!
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