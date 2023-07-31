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Сидорчук провел 150-й матч в статусе капитана Динамо
Впереди только живые легенды "бело-синих"
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в матче стартового тура УПЛ против "Миная" (4:1). Футболист провел на поле 81 минуту, не отличившись результативными действиями.
Эта встреча стала для украинца 150-й в статусе капитана "бело-синих". 95 из этих матчей прошли в чемпионате Украины, 46 - в еврокубках, 7 - в Кубке Украины, 2 - в Суперкубке.
Чаще с капитанской повязкой в составе "Динамо" на поле выходили только Александр Шовковский (237) и Олег Лужный (153).
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