Сидорчук провел 150-й матч в статусе капитана Динамо

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в матче стартового тура УПЛ против "Миная" (4:1). Футболист провел на поле 81 минуту, не отличившись результативными действиями.

Эта встреча стала для украинца 150-й в статусе капитана "бело-синих". 95 из этих матчей прошли в чемпионате Украины, 46 - в еврокубках, 7 - в Кубке Украины, 2 - в Суперкубке.

Чаще с капитанской повязкой в составе "Динамо" на поле выходили только Александр Шовковский (237) и Олег Лужный (153).