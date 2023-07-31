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Хорошо ли вы помните выступления клубов-дебютантов УПЛ? Квиз

Премьер-лига
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Хорошо ли вы помните выступления клубов-дебютантов УПЛ? Квиз

фото - УПЛ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом розыгрыше УПЛ в элите отечественного футбола дебютируют три команды – житомирское "Полесье", черкасский ЛНЗ и киевская "Оболонь" (у пивоваров совсем другое юридическое лицо по сравнению с той командой, которая выступала десять лет назад).

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить выступления дебютантов УПЛ (включая Высшую лигу), пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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