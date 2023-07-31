Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните выступления клубов-дебютантов УПЛ? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
фото - УПЛ
В этом розыгрыше УПЛ в элите отечественного футбола дебютируют три команды – житомирское "Полесье", черкасский ЛНЗ и киевская "Оболонь" (у пивоваров совсем другое юридическое лицо по сравнению с той командой, которая выступала десять лет назад).
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить выступления дебютантов УПЛ (включая Высшую лигу), пройдя наш квиз.
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