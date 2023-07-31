Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Россия в месяц производит десятки Калибров - ГУР
Кинжалы, Искандеры - гораздо меньшие показатели
фото из свободных источников
Российские захватчики изготовляют десятки ракет "Калибр" в месяц.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Укринформ.
"Калибров" - производят десятки. Относительно другого вида вооружения - например, "Кинжалы", "Искандеры" - гораздо меньшие показатели, да, единицы", - отметил он.
Относительно ракет класса "Искандер" Юсов сказал, что в РФ налажено производство и россияне пытаются его увеличивать.
"Но фактически все, что сейчас производится, сразу выпускается российскими террористами по Украине после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам", - добавил представитель ГУР.
Популярное сейчас
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде
- Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 1-го тура
- Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО