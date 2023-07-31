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Россия в месяц производит десятки Калибров - ГУР

Премьер-лига
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Кинжалы, Искандеры - гораздо меньшие показатели

Россия в месяц производит десятки Калибров - ГУР

фото из свободных источников

Новина українською

Российские захватчики изготовляют десятки ракет "Калибр" в месяц.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Укринформ.

"Калибров" - производят десятки. Относительно другого вида вооружения - например, "Кинжалы", "Искандеры" - гораздо меньшие показатели, да, единицы", - отметил он.

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Относительно ракет класса "Искандер" Юсов сказал, что в РФ налажено производство и россияне пытаются его увеличивать.

"Но фактически все, что сейчас производится, сразу выпускается российскими террористами по Украине после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам", - добавил представитель ГУР.

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В статье: война с россией
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