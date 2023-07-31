"Вся эта желчь вернется вдвойне", - жена Бондаря вступилась за мужа, который получил тяжелую травму

Жена защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья ответила на многочисленные оскорбления в адрес своего мужа, который после серьезной травмы в матче против харвского "Металлиста 1925" (2:1) почему-то словил от болельщиков кучу хейта.

"Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные гадости, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал, как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека.

Так вот всем "подобным" вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж – самый хороший человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает. Поэтому я никогда не дам в обиду его и нашу семью" - написала Бондарь в своем Instagram.