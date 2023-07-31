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"Вся эта желчь вернется вдвойне", - жена Бондаря вступилась за мужа, который получил тяжелую травму

Премьер-лига
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(1 голосов)

И после этого словил кучу непонятного хейта от болельщиков

"Вся эта желчь вернется вдвойне", - жена Бондаря вступилась за мужа, который получил тяжелую травму

фото из соцсетей

Новина українською

Жена защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья ответила на многочисленные оскорбления в адрес своего мужа, который после серьезной травмы в матче против харвского "Металлиста 1925" (2:1) почему-то словил от болельщиков кучу хейта.

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"Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные гадости, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал, как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека.

Так вот всем "подобным" вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж – самый хороший человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает. Поэтому я никогда не дам в обиду его и нашу семью" - написала Бондарь в своем Instagram.

Напомним, что по предварительным данным, Бондарь пропустит как минимум два месяца.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (9)
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myakovs (одесса)
31.07.2023 в 19:10
бондарям ибатися низья быстрее заживет
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
31.07.2023 в 18:17
Мені незрозуміло, що там за хейт такий піднявся. Матч я не дивився, бо що Шахтар, що М-1925 мені байдужі. Але, хлопцю я бажаю одужання. Але, вважаю, що жінкам лізти "захищати" свого любого не слід, не дуже це виглядає
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2023 в 18:28
та отдельные алени писали типа "так и надо" и т. д.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 18:35
Воно й зрозумiло. Тебе з такою iдейною орiєнтацiею жодна жiнка захищати не захоче
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0
0
Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 17:53
Не подобаеться? Менi також. Але така то вона у нас редакцiя -наскрiзь просичена ненавистю до Шахтаря та його гравцiв
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+2
-4
OctoberFest (Голая Пристань)
31.07.2023 в 17:58
ану, диванний воїне, покажи, де ти побачив ненависть до шахтаря. щось я зустрічав лише протилежне
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+5
-1
Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 18:19
Ти не там ходиш.А ти задай Семьону пряме запитання: "Хто курируе редакцiю сайта"?
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2023 в 17:36
... в матчі проти нарвського "Металіста 1925" (с) - шошошо??? ну как до ТАКОГО можно было дойти - хз...
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
31.07.2023 в 17:54
Не подобаеться? Менi також. Але така то вона у нас редакцiя -наскрiзь просичена ненавистю до Шахтаря та його гравцiв
Ответить
+2
-4

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