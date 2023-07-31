Сидорчук: Для кого-то это просто цифры, а для меня почти вся жизнь

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал достижение отметки в 150 матчей в качестве капитана "бело-синих".

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"Для кого-то это просто цифры, а для меня почти вся жизнь. 150 матчей с капитанской повязкой. 321 матч в УПЛ. 392 матча в профессиональной карьере", — написал Сидорчук на своей странице в Instagram.

Напомним, что чаще с капитанской повязкой в составе "Динамо" на поле выходили только Александр Шовковский (237) и Олег Лужный (153).