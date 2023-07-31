Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук: Для кого-то это просто цифры, а для меня почти вся жизнь
Хавбек провел 150 матчей с капитанской повязкой Динамо
instagram.com/sydorchuksergii
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал достижение отметки в 150 матчей в качестве капитана "бело-синих".
Читайте такжеСидорчук провел 150-й матч в статусе капитана Динамо
"Для кого-то это просто цифры, а для меня почти вся жизнь. 150 матчей с капитанской повязкой. 321 матч в УПЛ. 392 матча в профессиональной карьере", — написал Сидорчук на своей странице в Instagram.
Напомним, что чаще с капитанской повязкой в составе "Динамо" на поле выходили только Александр Шовковский (237) и Олег Лужный (153).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
- ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде
- Атака Динамо, замены Пономарева, уверенность Полесья. Символическая сборная 1-го тура УПЛ
- Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
Новости по теме
- 18:55 Украинские УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций
- 10:35 Украинские "Динамо использовали". Инсайдерский телеграмм-канал обвинил спарринг-партнера киевлян в игре на контору
- 20:29 Украинские Караваев: Последние два месяца я обсуждал с семьей - остановились на том, чтоб остался в Динамо
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн