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"Готов к новым вызовам в карьере". Ворскла арендовала бразильского форварда Тиагиньо
Нашли парня в низших дивизионах Бразилии
vorskla.com.ua
"
20-летний игрок присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана на один год.
В украинской команде новичок будет выступать под 20-м номером.
Последним клубом игрока был бразильский "Гуарани де Пальоса".
В "Ворскле" отмечают, что новичок уже полностью освоился в тренировочном лагере полтавского клуба и "готов к новым вызовам в карьере".
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Источник:ФК Ворскла
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