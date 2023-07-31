"Готов к новым вызовам в карьере". Ворскла арендовала бразильского форварда Тиагиньо

" Ворскла " объявила о подписании бразильского форварда Роса Да Кунья (Тиагиньо).

20-летний игрок присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана на один год.

В украинской команде новичок будет выступать под 20-м номером.

Последним клубом игрока был бразильский "Гуарани де Пальоса".

В "Ворскле" отмечают, что новичок уже полностью освоился в тренировочном лагере полтавского клуба и "готов к новым вызовам в карьере".