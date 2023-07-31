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Цыганык: Интер не даст за Трубина больше 12 млн евро
Шахтер хотел намного больше, но постепенно сбавлял цену
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал свою версию, на каком этапе находятся переговоры "
"У него очень серьезный контакт с "Интером". "Интер" предложил "Шахтеру" 12 миллионов евро. "Шахтер" хотел гораздо больше, почти вдвое больше. Затем сумма уменьшалась до 20, до 18 миллионов евро.
"Интер""стоит на своем и, насколько мне известно, у Трубина есть согласованный контракт с "Интером", он не подписан, чтобы не нарушать правила ФИФА, на следующий год, чтобы он ушел свободным агентом.
Согласится ли "Шахтер" на 12 миллионов? Думаю, что другого выхода у "Шахтера" нет. Думаю, что здравый смысл "Шахтера" выйдет на первый план, и в ближайшее время мы услышим, как "Шахтер" продал Трубину за 12 миллионов евро.
Больше "Интер" не даст. Бесплатно через год его могут забрать другие команды. Есть один клуб, "Астон…" Я уже почти сказал, но не буду заканчивать. Есть еще один клуб Премьер-лиги, которого заинтересовал Трубин, но для этого им нужно продать своего вратаря-героя в другой клуб", – сказал Цыганык.
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