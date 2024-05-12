Александрия переигрывает Днепр-1, Черноморец прерывает проигрышную серию. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

29-й тур

11.05.2024

Ворскла - Минай 2:3

Оболонь - Рух 0:0

Шахтер - Динамо 1:0

12.05.2024

Александрия - Днепр-1 1:0

Черноморец - Металлист 1925 3:0

Кривбасс - Полесье 0:1 (матч будет доигран 13-го мая - начало в 13:00)

13.05.2024

Колос 15:30 ЛНЗ

Заря 18:00 Верес

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62 - 21 70 2 Динамо 28 20 3 5 67 - 26 63 3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54 4 СК Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48 5 Рух 28 11 13 4 41 - 29 46 6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43 7 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32 8 ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32 9 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31 10 ФК Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30 12 Колос 27 6 11 10 18 - 25 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26 14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23 15 ФК Минай 28 4 10 14 24 - 45 22 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024