Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия переигрывает Днепр-1, Черноморец прерывает проигрышную серию. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
29-й тур
11.05.2024
- Ворскла - Минай 2:3
- Оболонь - Рух 0:0
- Шахтер - Динамо 1:0
12.05.2024
- Александрия - Днепр-1 1:0
- Черноморец - Металлист 1925 3:0
- Кривбасс - Полесье 0:1 (матч будет доигран 13-го мая - начало в 13:00)
13.05.2024
- Колос 15:30 ЛНЗ
- Заря 18:00 Верес
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|СК Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|8
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|9
|Заря
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|10
|ФК Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|ФК Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|13 (1)
|26
|0.5
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|10 (3)
|21
|0.48
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|10
|28
|0.36
|4
|Эдуардо Герреро
|Заря
|9
|20
|0.45
|5
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|8 (2)
|16
|0.5
|6
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|21
|0.38
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|8
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|25
|0.32
|9
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|8
|28
|0.29
|10
|Назар Волошин
|Динамо
|7
|24
|0.29
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|26
|0.23
|2
|Илья Квасница
|Рух
|6
|28
|0.21
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|21
|0.24
|4
|Николай Шапаренко
|Динамо
|5
|21
|0.24
|5
|Назар Волошин
|Динамо
|5
|24
|0.21
|6
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|5
|26
|0.19
|7
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|27
|0.19
|8
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|5
|28
|0.18
|9
|Кевин де Маседо
|Шахтер
|4
|12
|0.33
|10
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|15
|0.27
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