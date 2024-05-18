Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо доказывает свой класс в матче с Кривбассом. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
29-й тур
18.05
- Динамо - Кривбасс 3:1
19.05
- ЛНЗ 13:00 Заря
- Рух 15:30 Черноморец
- Днепр-1 15:30 Шахтер
- Металлист 1925 15:30 Полесье
- Минай 15:30 Колос
- Верес 15:30 Александрия
- Ворскла 15:30 Оболонь
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|63
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48 - 30
|54
|4
|СК Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34 - 27
|46
|7
|ЛНЗ
|28
|9
|8
|11
|28 - 33
|35
|8
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28 - 34
|32
|9
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|10
|ФК Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос
|28
|6
|11
|11
|19 - 28
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27 - 43
|24
|15
|ФК Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|14 (2)
|27
|0.52
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|10 (3)
|22
|0.45
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|10
|28
|0.36
|4
|Эдуардо Герреро
|Заря
|9
|21
|0.43
|5
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|8 (2)
|17
|0.47
|6
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|21
|0.38
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|8
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|25
|0.32
|9
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|8
|28
|0.29
|10
|Назар Волошин
|Динамо
|7
|25
|0.28
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Назар Волошин
|Динамо
|6
|25
|0.24
|2
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|27
|0.22
|3
|Илья Квасница
|Рух
|6
|28
|0.21
|4
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|22
|0.23
|5
|Николай Шапаренко
|Динамо
|5
|22
|0.23
|6
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|5
|26
|0.19
|7
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|5
|29
|0.17
|8
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|29
|0.17
|9
|Рафаэль Бандейра
|Кривбасс
|4
|10
|0.4
|10
|Кевин де Маседо
|Шахтер
|4
|12
|0.33
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