Динамо доказывает свой класс в матче с Кривбассом. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

29-й тур

18.05

Динамо - Кривбасс 3:1

19.05

ЛНЗ 13:00 Заря

Рух 15:30 Черноморец

Днепр-1 15:30 Шахтер

Металлист 1925 15:30 Полесье

Минай 15:30 Колос

Верес 15:30 Александрия

Ворскла 15:30 Оболонь

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62 - 21 70 2 Динамо 29 21 3 5 70 - 27 63 3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54 4 СК Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48 5 Рух 28 11 13 4 41 - 29 46 6 Полесье 28 13 7 8 34 - 27 46 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28 - 33 35 8 Заря 28 7 11 10 28 - 34 32 9 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32 10 ФК Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30 12 Колос 28 6 11 11 19 - 28 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26 14 Верес 28 5 9 14 27 - 43 24 15 ФК Минай 28 4 10 14 24 - 45 22 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024