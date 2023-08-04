Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо двигается без потерь, Оболонь забивает первые голы. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
2-й тур
02.08.2023
17:00 Верес - Шахтер 1:1
04.08.2023
17:00 Оболонь – Динамо 2:4
05.08.2023
15:00 Минай – ЛНЗ
19:00 Александрия – Металлист 1925
06.08.2023
15:00 Днепр-1 - Полесье
17:00 Заря - Кривбасс
17:00 Колос – Черноморец
19:00 Рух – Ворскла
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|2
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|3
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|4
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|5
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|6
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|7
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|8
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|9
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|10
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|11
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|12
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|13
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|15
|ЛНЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|16
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|3
|2
|1.5
|2
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2
|2
|1
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|2 (1)
|2
|1
|4
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|2
|1
|5
|Александр Караваев
|Динамо
|1
|1
|1
|6
|Артем Шулянский
|ФК Александрия
|1
|1
|1
|7
|Бени Макуана
|Полесье
|1
|1
|1
|8
|Богдан Бойчук
|Черноморец
|1
|1
|1
|9
|Вадим Витенчук
|ФК Минай
|1
|1
|1
|10
|Василий Рунич
|Рух
|1
|1
|1
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Вячеслав Танковский
|Полесье
|2
|1
|2
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|2
|2
|1
3-й тур
12.08.2023
15:00 Черноморец – Оболонь
17:00 Полесье - Рух
17:00 Колос - Верес
19:00 Шахтер – Александрия
13.08.2023
13:00 Минай – Днепр-1
15:00 Ворскла - Заря
17:00 Кривбасс – ЛНЗ
19:00 Динамо – Металлист 1925
Популярное сейчас
- Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма
- Во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск был подбит один из кораблей РФ
- Верес - Шахтер 1:1. Результат, которого никто не ожидал
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО