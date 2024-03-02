Динамо идет катком, триумф Миная и безыдейный Колос. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

19-й тур

01.03.2024

Полесье - ЛНЗ 0:1

02.03.2024

Минай - Металлист 1925 2:0

Динамо - Черноморец 1:0

Ворскла - Верес 2:1

Колос - Рух 0:1

03.03.2024

Оболонь 13:00 Днепр-1

Александрия 15:30 Заря

Шахтер 18:00 Кривбасс

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34 - 17 37 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 27 - 17 35 3 Динамо 16 11 1 4 38 - 20 34 4 Полесье 19 9 6 4 25 - 14 33 5 Шахтер 16 9 5 2 26 - 13 32 6 Рух 18 6 9 3 26 - 20 27 7 Ворскла 19 7 5 7 20 - 27 26 8 Колос 17 5 9 3 13 - 10 24 9 Черноморец 18 7 2 9 26 - 26 23 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18 - 21 23 11 ФК Александрия 17 4 5 8 12 - 20 17 12 Заря 15 3 6 6 16 - 19 15 13 Металлист 1925 19 4 3 12 19 - 34 15 14 Оболонь 17 3 6 8 11 - 23 15 15 Верес 18 2 6 10 16 - 30 12 16 ФК Минай 17 1 7 9 9 - 25 10

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

20-й тур

07.03.2024

Верес 18:00 Динамо

08.03.2024

Днепр-1 13:00 Рух

Заря 15:30 Минай

Металлист 1925 15:30 ЛНЗ

Шахтер 18:00 Колос

09.03.2024