Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо идет катком, триумф Миная и безыдейный Колос. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
19-й тур
01.03.2024
- Полесье - ЛНЗ 0:1
02.03.2024
- Минай - Металлист 1925 2:0
- Динамо - Черноморец 1:0
- Ворскла - Верес 2:1
- Колос - Рух 0:1
03.03.2024
- Оболонь 13:00 Днепр-1
- Александрия 15:30 Заря
- Шахтер 18:00 Кривбасс
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2
|СК Днепр-1
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|3
|Динамо
|16
|11
|1
|4
|38 - 20
|34
|4
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|5
|Шахтер
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|6
|Рух
|18
|6
|9
|3
|26 - 20
|27
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8
|Колос
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|9
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|10
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|11
|ФК Александрия
|17
|4
|5
|8
|12 - 20
|17
|12
|Заря
|15
|3
|6
|6
|16 - 19
|15
|13
|Металлист 1925
|19
|4
|3
|12
|19 - 34
|15
|14
|Оболонь
|17
|3
|6
|8
|11 - 23
|15
|15
|Верес
|18
|2
|6
|10
|16 - 30
|12
|16
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|9 - 25
|10
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|9 (1)
|15
|0.6
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (3)
|15
|0.47
|3
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|17
|0.41
|4
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|7
|17
|0.41
|5
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|6
|15
|0.4
|6
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|18
|0.33
|7
|Эдуардо Герреро
|Заря
|5
|12
|0.42
|8
|Юрий Климчук
|Рух
|5 (2)
|14
|0.36
|9
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|5 (2)
|17
|0.29
|10
|Илья Квасница
|Рух
|5
|18
|0.28
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|15
|0.33
|2
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|18
|0.28
|3
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|11
|0.36
|4
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|14
|0.29
|5
|Владислав Ванат
|Динамо
|4
|15
|0.27
|6
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|15
|0.27
|7
|Илья Квасница
|Рух
|4
|18
|0.22
|8
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|9
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|3
|18
|0.17
|10
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|3
|18
|0.17
20-й тур
07.03.2024
- Верес 18:00 Динамо
08.03.2024
- Днепр-1 13:00 Рух
- Заря 15:30 Минай
- Металлист 1925 15:30 ЛНЗ
- Шахтер 18:00 Колос
09.03.2024
- Черноморец 13:00 Ворскла
- Полесье 15:30 Александрия
- Кривбасс 18:00 Оболонь
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