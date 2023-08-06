Динамо, Рух и Александрия без потерь, Заря и Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

2-й тур

02.08.2023

17:00 Верес - Шахтер 1:1

04.08.2023

17:00 Оболонь – Динамо 2:4

05.08.2023

15:00 Минай – ЛНЗ

19:00 Александрия – Металлист 1925

06.08.2023

15:00 Днепр-1 - Полесье 2:1

17:00 Заря - Кривбасс 1:3

17:00 Колос – Черноморец 2:0

19:00 Рух – Ворскла 4:1

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 2 Рух 2 2 0 0 6-2 +4 6 3 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 4 Колос 2 1 1 0 2-0 +2 4 5 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 6 СК Днепр-1 1 1 0 0 2-1 +1 3 7 Черноморец 2 1 0 1 2-2 0 3 8 Полесье 2 1 0 1 3-2 +1 3 9 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 +1 3 10 Кривбасс 2 1 0 1 3-2 +1 3 11 Оболонь 2 0 1 1 2-4 -2 1 12 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 13 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 14 Заря 2 0 0 2 2-5 -3 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 -3 0 16 ФК Минай 2 0 0 2 1-7 -6 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

№ Футболист Команда Пасы Матчи Среднее 1 Вячеслав Танковский Полесье 2 2 1 2 Виталий Буяльский Динамо 2 2 1

3-й тур

12.08.2023

15:00 Черноморец – Оболонь

17:00 Полесье - Рух

17:00 Колос - Верес

19:00 Шахтер – Александрия