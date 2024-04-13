Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо выдавливает Кривбасс со второго места. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
24-й тур
13.04.2024
- Оболонь - Минай 1:1
- Александрия - Динамо 0:1
- Рух - Кривбасс 1:1
14.04.2024
- Ворскла 13:00 Шахтер
- Заря 15:30 Черноморец 15:30
- Полесье 18:00 Колос 18:00
15.04.2024
- ЛНЗ 15:30 Верес
- Металлист 1925 18:00 Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2
|Динамо
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|СК Днепр-1
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|23 - 34
|30
|8
|Черноморец
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9
|ЛНЗ
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10
|Колос
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|11
|ФК Александрия
|23
|6
|6
|11
|19 - 30
|24
|12
|Заря
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16
|ФК Минай
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|11 (1)
|22
|0.5
|2
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|19
|0.42
|3
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|22
|0.36
|4
|Эдуардо Герреро
|Заря
|7
|16
|0.44
|5
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (3)
|16
|0.44
|6
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|22
|0.32
|7
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|6 (2)
|10
|0.6
|8
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|6
|20
|0.3
|9
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|22
|0.27
|10
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|6 (2)
|22
|0.27
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Илья Квасница
|Рух
|6
|24
|0.25
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|16
|0.31
|3
|Владислав Ванат
|Динамо
|5
|22
|0.23
|4
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|24
|0.21
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|14
|0.29
|6
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|15
|0.27
|7
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|8
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|19
|0.21
|9
|Александр Зубков
|Шахтер
|4
|20
|0.2
|10
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|20
|0.2
25-й тур
20.04.2024
- Черноморец 15:30 Кривбасс
- Ворскла 18:00 Колос
21.04.2024
- Верес 13:00 Днепр-1
- Александрия 15:30 ЛНЗ
- Динамо 18:00 Полесье
22.04.2024
- Минай 13:00 Рух
- Металлист 1925 15:30 Оболонь
- Шахтер 18:00 Заря
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