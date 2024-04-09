Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
23-й тур
06.04.2024
- Верес - Оболонь 3:0
07.04.2024
- Черноморец - Александрия 3:2
- Колос - Металлист 1925 1:1
- Шахтер - Рух 3:1
08.04.2024
- Минай - Полесье 2:3
- Динамо - ЛНЗ 1:1
- Кривбасс - Ворскла 1:1
09.04.2024
- Днепр-1 - Заря 2:2
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2
|Кривбасс
|23
|14
|5
|4
|41 - 23
|47
|3
|Динамо
|21
|14
|3
|4
|50 - 23
|45
|4
|СК Днепр-1
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5
|Рух
|23
|10
|9
|4
|34 - 24
|39
|6
|Полесье
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|23 - 34
|30
|8
|Черноморец
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9
|ЛНЗ
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10
|Колос
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|11
|ФК Александрия
|22
|6
|6
|10
|19 - 29
|24
|12
|Заря
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16
|ФК Минай
|22
|2
|8
|12
|15 - 35
|14
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|11 (1)
|21
|0.52
|2
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|19
|0.42
|3
|Эдуардо Герреро
|Заря
|7
|16
|0.44
|4
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (3)
|16
|0.44
|5
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|7
|21
|0.33
|6
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|22
|0.32
|7
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|6 (2)
|9
|0.67
|8
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|22
|0.27
|9
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|6 (2)
|22
|0.27
|10
|Илья Квасница
|Рух
|6
|23
|0.26
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Илья Квасница
|Рух
|6
|23
|0.26
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|16
|0.31
|3
|Владислав Ванат
|Динамо
|5
|21
|0.24
|4
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|23
|0.22
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|14
|0.29
|6
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|15
|0.27
|7
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|18
|0.22
|8
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|9
|Александр Зубков
|Шахтер
|4
|20
|0.2
|10
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|20
|0.2
24-й тур
13.04.2024
- Оболонь 13:00 Минай
- Александрия 15:30 Динамо 15:30
- Рух 18:00 Кривбасс
14.04.2024
- Ворскла 13:00 Шахтер
- Заря 15:30 Черноморец
- Полесье 18:00 Колос
15.04.2024
- ЛНЗ 15:30 Верес
- Металлист 1925 18:00 Днепр-1
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