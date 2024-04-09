Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

23-й тур

06.04.2024

Верес - Оболонь 3:0

07.04.2024

Черноморец - Александрия 3:2

Колос - Металлист 1925 1:1

Шахтер - Рух 3:1

08.04.2024

Минай - Полесье 2:3

Динамо - ЛНЗ 1:1

Кривбасс - Ворскла 1:1

09.04.2024

Днепр-1 - Заря 2:2

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 21 15 4 2 45 - 18 49 2 Кривбасс 23 14 5 4 41 - 23 47 3 Динамо 21 14 3 4 50 - 23 45 4 СК Днепр-1 23 12 7 4 33 - 21 43 5 Рух 23 10 9 4 34 - 24 39 6 Полесье 23 10 6 7 30 - 23 36 7 Ворскла 23 8 6 9 23 - 34 30 8 Черноморец 22 9 2 11 33 - 31 29 9 ЛНЗ 23 6 8 9 22 - 27 26 10 Колос 22 5 10 7 16 - 18 25 11 ФК Александрия 22 6 6 10 19 - 29 24 12 Заря 21 5 8 8 22 - 27 23 13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19 14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 31 18 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17 16 ФК Минай 22 2 8 12 15 - 35 14

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

24-й тур

13.04.2024

Оболонь 13:00 Минай

Александрия 15:30 Динамо 15:30

Рух 18:00 Кривбасс

14.04.2024

Ворскла 13:00 Шахтер

Заря 15:30 Черноморец

Полесье 18:00 Колос

15.04.2024