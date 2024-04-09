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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

УПЛ

UA-Футбол
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В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

23-й тур

06.04.2024

  • Верес - Оболонь 3:0

07.04.2024

  • Черноморец - Александрия 3:2
  • Колос - Металлист 1925 1:1
  • Шахтер - Рух 3:1

08.04.2024

  • Минай - Полесье 2:3
  • Динамо - ЛНЗ 1:1
  • Кривбасс - Ворскла 1:1

09.04.2024

  • Днепр-1 - Заря 2:2

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтер Шахтер 21 15 4 2 45 - 18 49
2 Кривбасс Кривбасс 23 14 5 4 41 - 23 47
3 Динамо Динамо 21 14 3 4 50 - 23 45
4 СК Днепр-1 СК Днепр-1 23 12 7 4 33 - 21 43
5 Рух Рух 23 10 9 4 34 - 24 39
6 Полесье Полесье 23 10 6 7 30 - 23 36
7 Ворскла Ворскла 23 8 6 9 23 - 34 30
8 Черноморец Черноморец 22 9 2 11 33 - 31 29
9 ЛНЗ ЛНЗ 23 6 8 9 22 - 27 26
10 Колос Колос 22 5 10 7 16 - 18 25
11 ФК Александрия ФК Александрия 22 6 6 10 19 - 29 24
12 Заря Заря 21 5 8 8 22 - 27 23
13 Верес Верес 22 4 7 11 21 - 33 19
14 Оболонь Оболонь 22 4 6 12 12 - 31 18
15 Металлист 1925 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17
16 ФК Минай ФК Минай 22 2 8 12 15 - 35 14

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

# ИГРОК КОМАНДА ГОЛЫ (ПЕН) МАТЧИ СРЕДНЕЕ
1 Владислав Ванат :Динамо: Динамо 11 (1) 21 0.52
2 Александр Филиппов :СК Днепр-1: СК Днепр-1 8 19 0.42
3 Эдуардо Герреро :Заря: Заря 7 16 0.44
4 Виталий Буяльский :Динамо: Динамо 7 (3) 16 0.44
5 Олег Кожушко :Кривбасс: Кривбасс 7 21 0.33
6 Андрей Штогрин :Черноморец: Черноморец 7 22 0.32
7 Андрей Ярмоленко :Динамо: Динамо 6 (2) 9 0.67
8 Максим Задерака :Кривбасс: Кривбасс 6 22 0.27
9 Руслан Степанюк :Ворскла: Ворскла 6 (2) 22 0.27
10 Илья Квасница :Рух: Рух 6 23 0.26

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

# ИМЯ КОМАНДА П М СР.
1 Илья Квасница Рух Рух 6 23 0.26
2 Виталий Буяльский Динамо Динамо 5 16 0.31
3 Владислав Ванат Динамо Динамо 5 21 0.24
4 Тимур Стецков Кривбасс Кривбасс 5 23 0.22
5 Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 4 14 0.29
6 Андрей Борячук Металлист 1925 Металлист 1925 4 15 0.27
7 Владимир Адамюк СК Днепр-1 СК Днепр-1 4 18 0.22
8 Бени Макуана Полесье Полесье 4 18 0.22
9 Александр Зубков Шахтер Шахтер 4 20 0.2
10 Дмитрий Крыськив Шахтер Шахтер 4 20 0.2

24-й тур

13.04.2024

  • Оболонь 13:00 Минай
  • Александрия 15:30 Динамо 15:30
  • Рух 18:00 Кривбасс

14.04.2024

  • Ворскла 13:00 Шахтер
  • Заря 15:30 Черноморец
  • Полесье 18:00 Колос

15.04.2024

  • ЛНЗ 15:30 Верес
  • Металлист 1925 18:00 Днепр-1
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
08.03.2024 в 20:41
Спочатку хтось отримує технічну перемогу, потім розігрує гольову атаку виконавши штрафний не з місця порушення, а тепер призначення суперечливого пенальті в додатковий час к компенсованому Співпадіння НЕ ДУМАЮ! Так назвати гру Динамо "чемпіонською" трошечки перебільшення, але коли їх суперника тягнути за вуха... Чи ША про це не слова!
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Комментарии 48
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Spokoyno (Київ)
08.03.2024 в 20:41
Спочатку хтось отримує технічну перемогу, потім розігрує гольову атаку виконавши штрафний не з місця порушення, а тепер призначення суперечливого пенальті в додатковий час к компенсованому Співпадіння НЕ ДУМАЮ! Так назвати гру Динамо "чемпіонською" трошечки перебільшення, але коли їх суперника тягнути за вуха... Чи ША про це не слова!
Ответить
5
7
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.03.2024 в 08:50
Кто вам доктор? Играйте по правилам, и будет счастье.
Ответить
3
3
oleg.m.3972 (Харьков)
09.03.2024 в 14:45
Ты, наверное, футбол смотришь очень редко. 90% всех штрафных разыгрывают не с места нарушения. Судья обычно просит перебить штрафной, если мяч после нарушения установили ближе к воротам соперника. А когда мяч устанавливают дальше от места нарушения и ближе к своим воротам, то такой розыгрыш не вызывает никаких вопросов. Ну, разве что только у динамоботов...
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3
4
tekutiev (донецк,Украина)
09.03.2024 в 23:50
вспомни о "компьютерных"голах полегчает.дырявый ангел.крылышки за спиной не мешают?
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1
4
Prideman (Lviv)
02.04.2024 в 00:45
Пенальті суперечливий?) На повторі добре видно, що шипами на ногу наступив.
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0
1
FerunNiick
01.03.2024 в 20:47
Ворскла вище ЛНЗ- читайте Регламент...
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0
0
alex.belogubko (одесса)
27.02.2024 в 00:13
ГРИ что ты творишь--убиваешь ЧО своими идеями (украинский Гвардиола) ты больше похож на физрука Ротаня с его атакующим футболом
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1
1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
26.02.2024 в 21:43
Думаю: третьего числа Пушич будет уволен.
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1
1
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Spokoyno (Київ)
26.02.2024 в 19:47
Велика різниця у кількості матчів не дає чіткої картини... Проте скоріш за все за чемпіонство будуть боротися Динамо та Шахтар Принаймні по втраченим саме так виглядає. Але пропущені ігри потрібно ВИГРАВАТИ! А ДК продовжує пропускати, а ШД треба відійти від програшу у єврокубках! Чекаємо поки команди трошки порівняються зігравши 3... 5 турів Тоді трошки проясниться, а може і НІТ тоді все вирішиться у травні.
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Скачков Леонід (Рівне)
11.12.2023 в 18:40
Халіф на годину.На фініші будемо мати:Ворскла,Шахтар,Динамо,Дніпро.Тільки невідомо в якій послідовності.Кривбас,Полісся,Рух займуть місця з 5-го по 10-те.
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3
7
Prideman (Lviv)
17.03.2024 в 12:45
Ворскла чемпіон?) Що ти куриш таке галюциногенне?))
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0
0
kukarekin (Одесса)
11.12.2023 в 17:47
1. Шахтер.2. Днепр 13. Полесье4. Кривбасс5. Суркисня поганая
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3
7
наварін (Київ)
09.12.2023 в 19:44
В. Маслаченко говорив,-" Хто виграв перше коло, той виграє чемпіонат." Кривбас. Кривбас Ю.М. Вернидуба.
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3
9
Prideman (Lviv)
17.03.2024 в 12:46
Минулого року 1 коло виграло Дніпро 1. Стало воно чемпіоном? Що за дивна логіка?)) Це те саме, що сказати, що матч виграє той, хто виграв 1 тайм...
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0
0
alex.belogubko (одесса)
03.12.2023 в 20:53
ГРИ тебе лучше молчать--напоминаешь РОТАНЯ с его атакующим футболом --это лозунг РУСИКА а теперь и твой --оба имеете по 8 поражений кто первый из вас догонит Минай у них 9--ФИЗРУКИ а не тренера
sticker
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Виталик 10102 (Киев)
03.12.2023 в 06:09
Ну конешно( Родина того хто #кращебвтік#
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наварін (Київ)
03.12.2023 в 06:56
Ну, якщо брати по персоналіям, то на сьогодні це місце роботи того, хто з початком війни, покинув тепленьке місце в приидністров"Ї, взяв до рук зброю і пішов захишати Батьківщину.З цієї позиції хай Кривбас стане не лише зимовим , а й чемпіоном усього чемпіонату.
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1
7
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Бapceлиниyс
02.12.2023 в 20:04
У Кривбасса отличные шансы стать зимним чемпионом УПЛ (). Надо обыграть Зарю.
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4
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vlotko (Броди)
01.12.2023 в 21:27
Верес забив дуже красивий м'яч. Три пас і гол!
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0
0
superfizik (Україна, Житомир)
26.11.2023 в 18:25
ПО-ЛІС-СЯ!!!
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0
6
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 08:57
А що ше треба президенту для повноти щастя? Своя команда !...Свiй ВАР !!... Свої суддi !!!... Продовжшть список.Може своє ЗМI?
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4
6
Зореслав (Київ)
25.10.2023 в 18:59
В Украинском футболе нет коррупции поэтому команда Зе идет на первом месте. А то что Ворскла 8 раз вылетела из первого раунда еврокубков говорит о том что они регулярно без коррупции попадают на Евро арену с пару десятками бонусов в баксах от УЕФА
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5
7
alex.belogubko (одесса)
21.10.2023 в 22:49
сейчас ВСЕ команды однодневки выиграл-проиграл-ничья --посмотрим после 1 круга
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3
1
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Баpceлиниуc
22.10.2023 в 01:21
Время солдатских императоров...
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2
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sorokop (днепр )
21.10.2023 в 22:04
Не знаю как кому, но на таблицу не интересно смотреть, все провели разное количество игр, кто на самом деле сейчас на 1 месте не известно (по потерянным очкам это понятно)-Вот u-19 все ясно классная таблица.
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6
1
наварін (Київ)
09.10.2023 в 08:46
А правда, команді Ю.М.Вернидуба на першому місці- пасує.
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6
7
avatar
Баpceлиниуc
20.10.2023 в 21:35
Таки да.
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5
4
Kondor (Веселе)
01.01.2024 в 10:00
Як корові сідло
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1
2
Mexxxxx (Просяная)
08.10.2023 в 20:04
Та в первой пятерке Шахтер как-то смотрится не в своей тарелке, случайно залетел так высоко. Сейчас другие гранды. Хотя еще и Динамо претендент нарисовался, могут вмешаться в борьбу за медали.
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4
5
C_Ballack (Днепр)
06.10.2023 в 18:14
Борьба обостряется
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5
1
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vismut (Запорожье)
06.10.2023 в 17:53
Тю... а кто то писал утром что Динама теперь станет первой и аж до конца сезона. Будет переигровка?
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4
6
Artemanat (Кривой Рог)
18.09.2023 в 20:28
У Безкоровайного з Кривбасу теж три забитих м'ячі,а ви там пишите всяких Траоре і Буяльских! Виправляйте додіки!!!
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5
9
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жажа_the_best (Харьков)
16.09.2023 в 04:53
Перед началом сезона снова сходил к гадалке. Хотелось узнать имя нового чемпиона. Еле ее нашел. Поменяла адрес собака. Боицца расправы. Столько людей обманула. Я выбил ногой дверь. Перевернул вверх дном ее новое логово. Выбросил хрустальный шар в окно. Отобрал все деньги, а это четыре тыщи баксов, трахнул ее грязно и грубо три раза прямо на столе с пурпурной атласной скатертью, аж свечки все задулись и заставил ее снова гадать. И вот что она увидела на этот раз по кофейной гуще: Днепр первое место. Металлист 1925 второй. Рух третий, шахтер четвертый, Ворскла пятая, динама аж десятая... На этот раз не должна обмануть. Ведь все верно сказала, правда?
Ответить
2
14
megrivan (Курячі Лози)
18.09.2023 в 19:48
Скатертина хоч ціла залишилась?
Ответить
4
0
fanatSD (донецк)
18.09.2023 в 21:40
полечи голову е......й.ты только х..... здесь писать способен.родился долб.....м и на большее не способен.вчера начался "невероятный поход фейк-1 за золотом".опять ты ....в дерьме.и максимов которому ты теперь лижешь зад останется без квартиры в дубае.прикрой своё вонючее е....о и вызови санитаров
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4
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жажа_the_best (Харьков)
19.09.2023 в 04:15
Запомни дефективный, не видать тебе золото в этом сезоне! Уши от мертвого ахметова получишь, а не чемпионство! Ты меня понял донецкий даун?
 
4
6
fanatSD (донецк)
22.09.2023 в 22:39
харьковский долб...б опять отсосёт твой фейк-1.будут драть вас вонючек во все дыры.тупой даун здесь ты.пойди подмойся чмо.
 
4
4
balamyt (Boston)
03.10.2023 в 02:51
Шахтер начал отсасывать у Руха (чего раньше не бывало..)..А на счет Максимова...не торопись...Он хороший мотиватор..не хуже Йовичевича...и еще сделает Фейк из Шахти..Ему нужно время и усиление..
 
0
4
наварін (Київ)
24.09.2023 в 07:39
В кінці чемпіонату побачимо, дійсно відтрахав, чи тільки роздратував повзаючи по її генеталіях.
Ответить
4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.03.2024 в 08:56
Три раза-это всунул высунул??? Ты прям секс-машина!!!
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
14.08.2023 в 15:35
Рух молодці. 2 Роки молодь вигравала чемпіонство U19 та нормально грала у Юніорскій ЛЧ,ось накінець і дозріла молодь. Зато памятаю ДК (19 років) свого часу рвали на шмаття в ЛЧ ( тільки по нефарту не вилітали). Так навідь шансу не давали. Все грають у пенсійний футбол ( як і сам тренер пенсіонер).
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1
4
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Maldini (Киев)
13.08.2023 в 05:20
"Руху"только удачи и веры в себя!Тренеру и команде рукоплыскання!Оказывается "могём!".Пора встряхнуть наших постоянных лидеров!Теперь тайм-аут:куда девался кинотеатр Довженко в Киеве,где его творчество,неужели никому не нужно?!Почему "Сваты"везде показывают.и где надо и где не надо,а Довженко забыли?!Слава Украине и её вболивальныкам
Ответить
1
8
megrivan (Курячі Лози)
18.09.2023 в 19:43
А ти знаєш, що на городі бузина, а в Києві дядько?
Ответить
4
1
oleg.m.3972 (Харьков)
05.08.2023 в 04:00
Ну так, если отменять 100%-е голы у соперников, так откуда ж потери будут.
Ответить
5
6
tolina-ystas (Краматорск)
04.08.2023 в 19:32
Нужно писать так как есть поэтому не Динамо двигается......... а Динамо двигают без потерь.
Ответить
10
12
Скачков Леонід (Рівне)
03.08.2023 в 13:33
Якщо не підсиляться бандерлогами,то в трійку не увійдуть.З тим,що є,нічого ловити.
Ответить
2
7
Hanter44 (Baburka)
03.08.2023 в 17:12
Не надiйся!
Ответить
5
5
shura73 (угледар)
04.08.2023 в 20:39
продолжай им лизать
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3
10

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