Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

27-й тур

04.05.2024

Александрия - Рух 2:2

Оболонь - ЛНЗ 1:0

Металлист 1925 - Ворскла 3:2

05.05.2024

Полесье - Заря 1:1

Динамо - Колос 5:0

Шахтер - Черноморец 3:0

06.05.2024

Днепр-1 - Кривбасс 1:0

Верес - Минай 3:1

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 27 21 4 2 61 - 21 67 2 Динамо 27 20 3 4 67 - 25 63 3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54 4 СК Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48 5 Рух 27 11 12 4 41 - 29 45 6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32 8 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30 9 Колос 26 6 11 9 18 - 24 29 10 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29 11 Заря 26 6 10 10 26 - 33 28 12 ФК Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27 13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25 14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23 15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22 16 ФК Минай 27 3 10 14 21 - 43 19

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

29-й тур

11.05.2024

Ворскла 13:00 Минай

Оболонь 15:30 Рух

Шахтер 18:00 Динамо

12.05.2024

Александрия 13:00 Днепр-1

Черноморец 15:00 Металлист 1925

Кривбасс 18:00 Полесье

13.05.2024