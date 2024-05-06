Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
27-й тур
04.05.2024
- Александрия - Рух 2:2
- Оболонь - ЛНЗ 1:0
- Металлист 1925 - Ворскла 3:2
05.05.2024
- Полесье - Заря 1:1
- Динамо - Колос 5:0
- Шахтер - Черноморец 3:0
06.05.2024
- Днепр-1 - Кривбасс 1:0
- Верес - Минай 3:1
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2
|Динамо
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|СК Днепр-1
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5
|Рух
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|9
|Колос
|26
|6
|11
|9
|18 - 24
|29
|10
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|11
|Заря
|26
|6
|10
|10
|26 - 33
|28
|12
|ФК Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|16
|ФК Минай
|27
|3
|10
|14
|21 - 43
|19
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|13 (1)
|25
|0.52
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|10 (3)
|20
|0.5
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|10
|27
|0.37
|4
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|8 (2)
|15
|0.53
|5
|Эдуардо Герреро
|Заря
|8
|19
|0.42
|6
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|20
|0.4
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|8
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|25
|0.32
|9
|Назар Волошин
|Динамо
|7
|23
|0.3
|10
|Максим Задерака
|Кривбасс
|7
|25
|0.28
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|25
|0.24
|2
|Илья Квасница
|Рух
|6
|27
|0.22
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|20
|0.25
|4
|Николай Шапаренко
|Динамо
|5
|20
|0.25
|5
|Назар Волошин
|Динамо
|5
|23
|0.22
|6
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|5
|25
|0.2
|7
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|5
|27
|0.19
|8
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|27
|0.19
|9
|Кевин де Маседо
|Шахтер
|4
|11
|0.36
|10
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|14
|0.29
29-й тур
11.05.2024
- Ворскла 13:00 Минай
- Оболонь 15:30 Рух
- Шахтер 18:00 Динамо
12.05.2024
- Александрия 13:00 Днепр-1
- Черноморец 15:00 Металлист 1925
- Кривбасс 18:00 Полесье
13.05.2024
- Колос 15:30 ЛНЗ
- Заря 18:00 Верес
Популярное сейчас
- Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Комментарии 56