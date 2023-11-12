Днепр-1 вырывется в лидеры, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

14-й тур

10.11.2023

Колос - Минай 2:0

11.11.2023

Оболонь - Ворскла 0:1

Полесье - Металлист 1925 2:1

Александрия - Верес 1:0

12.11.2023

Кривбасс - Динамо 0:2

Заря - ЛНЗ 1:2

Черноморец - Рух 2:3

Шахтер - Днепр-1 1:3

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 14 9 3 2 19-11 +8 30 0 2 Полесье 14 9 2 3 22-10 +12 29 0 3 Кривбасс 14 8 3 3 26-14 +12 27 0 4 Шахтер 12 7 3 2 22-13 +9 24 0 5 Рух 14 6 6 2 24-16 +8 24 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Черноморец 13 6 1 6 21-16 +5 19 0 8 Динамо 11 6 1 4 25-16 +9 19 0 9 Ворскла 14 5 3 6 15-23 -8 18 0 10 ЛНЗ 14 4 4 6 14-17 -3 16 0 11 Металлист 1925 13 4 3 6 12-15 -3 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 15 Верес 13 1 5 7 10-20 -10 8 0 16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

15-й тур

24.11.2023

Шахтер 19:00 Полесье

25.11.2023

Минай 13:00 Кривбасс

Верес 15:00 Металлист 1925

Ворскла 17:00 ЛНЗ