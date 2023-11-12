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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 вырывется в лидеры, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Днепр-1 вырывется в лидеры, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ

УПЛ

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В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

14-й тур

10.11.2023
Колос - Минай 2:0

11.11.2023
Оболонь - Ворскла 0:1
Полесье - Металлист 1925 2:1
Александрия - Верес 1:0

12.11.2023
Кривбасс - Динамо 0:2
Заря - ЛНЗ 1:2
Черноморец - Рух 2:3
Шахтер - Днепр-1 1:3

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 СК Днепр-1 14 9 3 2 19-11 +8 30 0
2 Полесье 14 9 2 3 22-10 +12 29 0
3 Кривбасс 14 8 3 3 26-14 +12 27 0
4 Шахтер 12 7 3 2 22-13 +9 24 0
5 Рух 14 6 6 2 24-16 +8 24 0
6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0
7 Черноморец 13 6 1 6 21-16 +5 19 0
8 Динамо 11 6 1 4 25-16 +9 19 0
9 Ворскла 14 5 3 6 15-23 -8 18 0
10 ЛНЗ 14 4 4 6 14-17 -3 16 0
11 Металлист 1925 13 4 3 6 12-15 -3 15 0
12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0
13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0
14 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0
15 Верес 13 1 5 7 10-20 -10 8 0
16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Виталий Буяльский Динамо 6 (3) 10 0.6
2 Олег Кожушко Кривбасс 6 13 0.46
3 Максим Задерака Кривбасс 6 14 0.43
4 Владислав Ванат Динамо 5 10 0.5
5 Юрий Климчук Рух 5 (2) 12 0.42
6 Андрей Штогрин Черноморец 5 13 0.38
7 Илья Квасница Рух 5 14 0.36
8 Андрей Ярмоленко Динамо 4 (2) 6 0.67
9 Эдуардо Герреро Заря 4 9 0.44
10 Александр Филиппов СК Днепр-1 4 11 0.36

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

Футболист Команда Пасы Матчи Среднее
1 Дмитрий Крыськив Шахтер 4 12 0.33
2 Илья Квасница Рух 4 14 0.29
3 Тимур Стецков Кривбасс 4 14 0.29
4 Виталий Буяльский Динамо 3 10 0.3
5 Владислав Ванат Динамо 3 10 0.3
6 Бени Макуана Полесье 3 14 0.21
7 Иван Дибанго Кривбасс 3 14 0.21

15-й тур

24.11.2023
Шахтер 19:00 Полесье

25.11.2023
Минай 13:00 Кривбасс
Верес 15:00 Металлист 1925
Ворскла 17:00 ЛНЗ

26.11.2023
Александрия 15:00 Оболонь
Динамо 17:00 Рух

27.11.2023
Днепр-1 17:00 Черноморец

Колос - Заря / перенесен

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1 голосов
Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 08:57
А що ше треба президенту для повноти щастя? Своя команда !...Свiй ВАР !!... Свої суддi !!!... Продовжшть список.Може своє ЗМI?
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2
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Комментарии 26
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 08:57
А що ше треба президенту для повноти щастя? Своя команда !...Свiй ВАР !!... Свої суддi !!!... Продовжшть список.Може своє ЗМI?
Ответить
0
2
avatar
Зореслав (Київ)
25.10.2023 в 18:59
В Украинском футболе нет коррупции поэтому команда Зе идет на первом месте. А то что Ворскла 8 раз вылетела из первого раунда еврокубков говорит о том что они регулярно без коррупции попадают на Евро арену с пару десятками бонусов в баксах от УЕФА
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alex.belogubko (одесса)
21.10.2023 в 22:49
сейчас ВСЕ команды однодневки выиграл-проиграл-ничья --посмотрим после 1 круга
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Баpceлиниуc
22.10.2023 в 01:21
Время солдатских императоров...
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sorokop (днепр )
21.10.2023 в 22:04
Не знаю как кому, но на таблицу не интересно смотреть, все провели разное количество игр, кто на самом деле сейчас на 1 месте не известно (по потерянным очкам это понятно)-Вот u-19 все ясно классная таблица.
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2
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наварін (Київ)
09.10.2023 в 08:46
А правда, команді Ю.М.Вернидуба на першому місці- пасує.
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Баpceлиниуc
20.10.2023 в 21:35
Таки да.
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Mexxxxx (Просяная)
08.10.2023 в 20:04
Та в первой пятерке Шахтер как-то смотрится не в своей тарелке, случайно залетел так высоко. Сейчас другие гранды. Хотя еще и Динамо претендент нарисовался, могут вмешаться в борьбу за медали.
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C_Ballack (Днепр)
06.10.2023 в 18:14
Борьба обостряется
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1
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vismut (Запорожье)
06.10.2023 в 17:53
Тю... а кто то писал утром что Динама теперь станет первой и аж до конца сезона. Будет переигровка?
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Artemanat (Кривой Рог)
18.09.2023 в 20:28
У Безкоровайного з Кривбасу теж три забитих м'ячі,а ви там пишите всяких Траоре і Буяльских! Виправляйте додіки!!!
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6
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жажа_the_best (Харьков)
16.09.2023 в 04:53
Перед началом сезона снова сходил к гадалке. Хотелось узнать имя нового чемпиона. Еле ее нашел. Поменяла адрес собака. Боицца расправы. Столько людей обманула. Я выбил ногой дверь. Перевернул вверх дном ее новое логово. Выбросил хрустальный шар в окно. Отобрал все деньги, а это четыре тыщи баксов, трахнул ее грязно и грубо три раза прямо на столе с пурпурной атласной скатертью, аж свечки все задулись и заставил ее снова гадать. И вот что она увидела на этот раз по кофейной гуще: Днепр первое место. Металлист 1925 второй. Рух третий, шахтер четвертый, Ворскла пятая, динама аж десятая... На этот раз не должна обмануть. Ведь все верно сказала, правда?
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megrivan (Курячі Лози)
18.09.2023 в 19:48
Скатертина хоч ціла залишилась?
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fanatSD (донецк)
18.09.2023 в 21:40
полечи голову е......й.ты только х..... здесь писать способен.родился долб.....м и на большее не способен.вчера начался "невероятный поход фейк-1 за золотом".опять ты ....в дерьме.и максимов которому ты теперь лижешь зад останется без квартиры в дубае.прикрой своё вонючее е....о и вызови санитаров
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жажа_the_best (Харьков)
19.09.2023 в 04:15
Запомни дефективный, не видать тебе золото в этом сезоне! Уши от мертвого ахметова получишь, а не чемпионство! Ты меня понял донецкий даун?
 
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fanatSD (донецк)
22.09.2023 в 22:39
харьковский долб...б опять отсосёт твой фейк-1.будут драть вас вонючек во все дыры.тупой даун здесь ты.пойди подмойся чмо.
 
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balamyt (Boston)
03.10.2023 в 02:51
Шахтер начал отсасывать у Руха (чего раньше не бывало..)..А на счет Максимова...не торопись...Он хороший мотиватор..не хуже Йовичевича...и еще сделает Фейк из Шахти..Ему нужно время и усиление..
 
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наварін (Київ)
24.09.2023 в 07:39
В кінці чемпіонату побачимо, дійсно відтрахав, чи тільки роздратував повзаючи по її генеталіях.
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Ariakiev01 (Київ)
14.08.2023 в 15:35
Рух молодці. 2 Роки молодь вигравала чемпіонство U19 та нормально грала у Юніорскій ЛЧ,ось накінець і дозріла молодь. Зато памятаю ДК (19 років) свого часу рвали на шмаття в ЛЧ ( тільки по нефарту не вилітали). Так навідь шансу не давали. Все грають у пенсійний футбол ( як і сам тренер пенсіонер).
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Maldini (Киев)
13.08.2023 в 05:20
"Руху"только удачи и веры в себя!Тренеру и команде рукоплыскання!Оказывается "могём!".Пора встряхнуть наших постоянных лидеров!Теперь тайм-аут:куда девался кинотеатр Довженко в Киеве,где его творчество,неужели никому не нужно?!Почему "Сваты"везде показывают.и где надо и где не надо,а Довженко забыли?!Слава Украине и её вболивальныкам
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megrivan (Курячі Лози)
18.09.2023 в 19:43
А ти знаєш, що на городі бузина, а в Києві дядько?
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3
1
oleg.m.3972 (Харьков)
05.08.2023 в 04:00
Ну так, если отменять 100%-е голы у соперников, так откуда ж потери будут.
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5
5
tolina-ystas (Краматорск)
04.08.2023 в 19:32
Нужно писать так как есть поэтому не Динамо двигается......... а Динамо двигают без потерь.
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10
9
Скачков Леонід (Рівне)
03.08.2023 в 13:33
Якщо не підсиляться бандерлогами,то в трійку не увійдуть.З тим,що є,нічого ловити.
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2
5
Hanter44 (Baburka)
03.08.2023 в 17:12
Не надiйся!
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3
5
shura73 (угледар)
04.08.2023 в 20:39
продолжай им лизать
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