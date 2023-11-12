Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 вырывется в лидеры, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
14-й тур
10.11.2023
Колос - Минай 2:0
11.11.2023
Оболонь - Ворскла 0:1
Полесье - Металлист 1925 2:1
Александрия - Верес 1:0
12.11.2023
Кривбасс - Динамо 0:2
Заря - ЛНЗ 1:2
Черноморец - Рух 2:3
Шахтер - Днепр-1 1:3
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|14
|9
|3
|2
|19-11
|+8
|30
|0
|2
|Полесье
|14
|9
|2
|3
|22-10
|+12
|29
|0
|3
|Кривбасс
|14
|8
|3
|3
|26-14
|+12
|27
|0
|4
|Шахтер
|12
|7
|3
|2
|22-13
|+9
|24
|0
|5
|Рух
|14
|6
|6
|2
|24-16
|+8
|24
|0
|6
|Колос
|14
|4
|8
|2
|11-9
|+2
|20
|0
|7
|Черноморец
|13
|6
|1
|6
|21-16
|+5
|19
|0
|8
|Динамо
|11
|6
|1
|4
|25-16
|+9
|19
|0
|9
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|15-23
|-8
|18
|0
|10
|ЛНЗ
|14
|4
|4
|6
|14-17
|-3
|16
|0
|11
|Металлист 1925
|13
|4
|3
|6
|12-15
|-3
|15
|0
|12
|Оболонь
|14
|3
|4
|7
|10-20
|-10
|13
|0
|13
|ФК Александрия
|14
|3
|4
|7
|8-18
|-10
|13
|0
|14
|Заря
|12
|2
|4
|6
|13-17
|-4
|10
|0
|15
|Верес
|13
|1
|5
|7
|10-20
|-10
|8
|0
|16
|ФК Минай
|14
|0
|6
|8
|6-23
|-17
|6
|0
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|6 (3)
|10
|0.6
|2
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|6
|13
|0.46
|3
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|14
|0.43
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|5
|10
|0.5
|5
|Юрий Климчук
|Рух
|5 (2)
|12
|0.42
|6
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|5
|13
|0.38
|7
|Илья Квасница
|Рух
|5
|14
|0.36
|8
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|4 (2)
|6
|0.67
|9
|Эдуардо Герреро
|Заря
|4
|9
|0.44
|10
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|4
|11
|0.36
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|12
|0.33
|2
|Илья Квасница
|Рух
|4
|14
|0.29
|3
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|4
|14
|0.29
|4
|Виталий Буяльский
|Динамо
|3
|10
|0.3
|5
|Владислав Ванат
|Динамо
|3
|10
|0.3
|6
|Бени Макуана
|Полесье
|3
|14
|0.21
|7
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|3
|14
|0.21
15-й тур
24.11.2023
Шахтер 19:00 Полесье
25.11.2023
Минай 13:00 Кривбасс
Верес 15:00 Металлист 1925
Ворскла 17:00 ЛНЗ
26.11.2023
Александрия 15:00 Оболонь
Динамо 17:00 Рух
27.11.2023
Днепр-1 17:00 Черноморец
Колос - Заря / перенесен
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