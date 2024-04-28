Домашний триумф Кривбасса, последний матч Вишняка и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

26-й тур

27.04.2024

Минай - Черноморец 2:0

Днепр-1 - Динамо 1:2

ЛНЗ - Шахтер 0:3

Рух - Верес 3:1

28.04.2024

Заря - Оболонь 0:0

Колос - Александрия 0:0

Кривбасс - Металлист 1925 3:0

29.04.2024

Полесье 18:00 Ворскла

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 25 19 4 2 54 - 20 61 2 Динамо 25 18 3 4 59 - 25 57 3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 26 11 11 4 39 - 27 44 6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32 8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30 9 Колос 25 6 11 8 18 - 19 29 10 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29 11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27 12 ФК Александрия 26 6 8 12 22 - 34 26 13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22 14 Верес 25 4 8 13 23 - 38 20 15 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19 16 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

27-й тур

04.05.2024

Александрия 13:00 Рух

Оболонь 15:30 ЛНЗ

Металлист 1925 18:00 Ворскла

05.05.2024

Полесье 13:00 Заря

Динамо 15:30 Колос

Шахтер 18:00 Черноморец

06.05.2024