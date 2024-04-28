Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Домашний триумф Кривбасса, последний матч Вишняка и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
26-й тур
27.04.2024
- Минай - Черноморец 2:0
- Днепр-1 - Динамо 1:2
- ЛНЗ - Шахтер 0:3
- Рух - Верес 3:1
28.04.2024
- Заря - Оболонь 0:0
- Колос - Александрия 0:0
- Кривбасс - Металлист 1925 3:0
29.04.2024
- Полесье 18:00 Ворскла
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|25
|19
|4
|2
|54 - 20
|61
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Колос
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|ФК Александрия
|26
|6
|8
|12
|22 - 34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|13 (1)
|24
|0.54
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9 (3)
|18
|0.5
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|9
|25
|0.36
|4
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|19
|0.42
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|6
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|24
|0.33
|7
|Эдуардо Герреро
|Заря
|7
|18
|0.39
|8
|Максим Задерака
|Кривбасс
|7
|24
|0.29
|9
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|25
|0.28
|10
|Илья Квасница
|Рух
|7
|26
|0.27
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|24
|0.25
|2
|Илья Квасница
|Рух
|6
|26
|0.23
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|18
|0.28
|4
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|5
|26
|0.19
|5
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|26
|0.19
|6
|Кевин де Маседо
|Шахтер
|4
|9
|0.44
|7
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|18
|0.22
|8
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|9
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|18
|0.22
|10
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|21
|0.19
27-й тур
04.05.2024
- Александрия 13:00 Рух
- Оболонь 15:30 ЛНЗ
- Металлист 1925 18:00 Ворскла
05.05.2024
- Полесье 13:00 Заря
- Динамо 15:30 Колос
- Шахтер 18:00 Черноморец
06.05.2024
- Днепр-1 13:00 Кривбасс
- Верес 18:00 Минай
Популярное сейчас
- Руис дал советы Усику перед поединком против Фьюри
- Удачные замены Шовковского помогли киевлянам сохранить интригу. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
- "VAR нанес урон английскому футболу". Почеттино - об игре с Астон Виллой
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
Комментарии 53