Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбэки Миная и Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
29-й тур
18.05
- Динамо - Кривбасс 3:1
19.05
- ЛНЗ - Заря 2:1
- Рух - Черноморец 2:0
- Днепр-1 - Шахтер 1:1
- Металлист 1925 - Полесье 3:3
- Минай - Колос 3:2
- Верес - Александрия 2:2
- Ворскла - Оболонь 3:1
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|29
|22
|5
|2
|63 - 22
|71
|2
|Динамо
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48 - 30
|54
|4
|СК Днепр-1
|29
|13
|10
|6
|38 - 27
|49
|5
|Рух
|29
|12
|13
|4
|43 - 29
|49
|6
|Полесье
|29
|13
|8
|8
|37 - 30
|47
|7
|ЛНЗ
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8
|Ворскла
|29
|9
|6
|14
|30 - 45
|33
|9
|Заря
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10
|Черноморец
|29
|10
|2
|17
|38 - 45
|32
|11
|ФК Александрия
|29
|7
|10
|12
|27 - 38
|31
|12
|Колос
|29
|6
|11
|12
|21 - 31
|29
|13
|Оболонь
|29
|5
|11
|13
|18 - 38
|26
|14
|Верес
|29
|5
|10
|14
|29 - 45
|25
|15
|ФК Минай
|29
|5
|10
|14
|27 - 47
|25
|16
|Металлист 1925
|29
|5
|8
|16
|31 - 55
|23
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|14 (2)
|27
|0.52
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|10 (3)
|22
|0.45
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|10
|29
|0.34
|4
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|9
|22
|0.41
|5
|Эдуардо Герреро
|Заря
|9
|22
|0.41
|6
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|8 (2)
|17
|0.47
|7
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|8
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|25
|0.32
|9
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|8
|29
|0.28
|10
|Илья Квасница
|Рух
|8
|29
|0.28
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Назар Волошин
|Динамо
|6
|25
|0.24
|2
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|27
|0.22
|3
|Илья Квасница
|Рух
|6
|29
|0.21
|4
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|22
|0.23
|5
|Николай Шапаренко
|Динамо
|5
|22
|0.23
|6
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|5
|26
|0.19
|7
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|5
|29
|0.17
|8
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|29
|0.17
|9
|Рафаэль Бандейра
|Кривбасс
|4
|10
|0.4
|10
|Кевин де Маседо
|Шахтер
|4
|12
|0.33
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