Камбэки Миная и Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

29-й тур

18.05

Динамо - Кривбасс 3:1

19.05

ЛНЗ - Заря 2:1

Рух - Черноморец 2:0

Днепр-1 - Шахтер 1:1

Металлист 1925 - Полесье 3:3

Минай - Колос 3:2

Верес - Александрия 2:2

Ворскла - Оболонь 3:1

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 29 22 5 2 63 - 22 71 2 Динамо 29 21 3 5 70 - 27 66 3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54 4 СК Днепр-1 29 13 10 6 38 - 27 49 5 Рух 29 12 13 4 43 - 29 49 6 Полесье 29 13 8 8 37 - 30 47 7 ЛНЗ 29 10 8 11 30 - 34 38 8 Ворскла 29 9 6 14 30 - 45 33 9 Заря 29 7 11 11 29 - 36 32 10 Черноморец 29 10 2 17 38 - 45 32 11 ФК Александрия 29 7 10 12 27 - 38 31 12 Колос 29 6 11 12 21 - 31 29 13 Оболонь 29 5 11 13 18 - 38 26 14 Верес 29 5 10 14 29 - 45 25 15 ФК Минай 29 5 10 14 27 - 47 25 16 Металлист 1925 29 5 8 16 31 - 55 23

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024