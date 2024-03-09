Кривбасс догоняет Шахтер, Полесье снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

20-й тур

07.03.2024

Заря - Минай 2:0

Верес - Динамо 1:1

08.03.2024

Днепр-1 - Рух 0:1

Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1

Шахтер - Колос 3:2

09.03.2024

Черноморец - Ворскла 0:1

Полесье - Александрия 1:2

Кривбасс - Оболонь 1:0

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 18 12 4 2 37 - 17 40 2 СК Днепр-1 20 11 5 4 28 - 18 38 3 Кривбасс 19 11 4 4 36 - 22 37 4 Динамо 17 11 2 4 39 - 21 35 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 19 9 6 4 25 - 14 33 7 Ворскла 19 7 5 7 20 - 27 26 8 Колос 19 5 9 5 15 - 14 24 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19 - 22 24 10 Черноморец 18 7 2 9 26 - 26 23 11 Заря 17 4 7 6 18 - 19 19 12 ФК Александрия 18 4 5 9 12 - 23 17 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 18 3 6 9 11 - 24 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 18 1 7 10 9 - 27 10

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

21-й тур

12.03.2024

ЛНЗ 13:00 Днепр-1

Динамо 15:30 Заря

15.03.2024

Александрия 18:00 Ворскла

16.03.2024

Металлист 1925 13:00 Рух

Оболонь 15:30 Полесье

Кривбасс 18:00 Колос

17.03.2024