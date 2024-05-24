ЛНЗ переиграл Ворсклу. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
Автора статьи или преклинило или он конченный лизоблюд. С каких пор эти игроки Шахтера.... Педріньо, Степаненко, Назарина (Бондаренко 90+1), Марлон (Кевін 84), Швед, Невертон (Криськів 84), Сікан. входят в резервный состав. У Днепра 1 вообще нет легионеров и равноценного резерваи ротации...в этом и проблемы Днепр1..а по качеству укр. игроков он не уступит никому из тройки ведущих..а из верхней шестерки тем более. Так что если Днепр1 удастся сохранить тренера ,основ.состав и усилится ротацию и взять 3-4 легионерами ..то можно и за 1е место боротся...а так...4е это потолок...Днепр1 нужно вернутся на базу в Иванр Франковске..Игры .в Днепре -это издевательство на футболом ,игроками ,тренерами и фанатами
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