Победа Оболони и первый триумф Скрипника в Металлисте 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

27-й тур

04.05.2024

Александрия - Рух 2:2

Оболонь - ЛНЗ 1:0

Металлист 1925 - Ворскла 3:2

05.05.2024

Полесье 13:00 Заря

Динамо 15:30 Колос

Шахтер 18:00 Черноморец

06.05.2024

Днепр-1 13:00 Кривбасс

Верес 18:00 Минай

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 26 20 4 2 58 - 21 64 2 Динамо 26 19 3 4 62 - 25 60 3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 27 11 12 4 41 - 29 45 6 Полесье 26 12 6 8 32 - 26 42 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32 8 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30 9 Колос 25 6 11 8 18 - 19 29 10 Черноморец 26 9 2 15 35 - 40 29 11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27 12 ФК Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27 13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25 14 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22 15 Верес 26 4 8 14 23 - 41 20 16 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024