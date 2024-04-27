Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погоня Динамо за Шахтером, Миная отталкивается от дна. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
26-й тур
27.04.2024
- Минай - Черноморец 2:0
- Днепр-1 - Динамо 1:2
- ЛНЗ - Шахтер 0:3
- Рух - Верес 3:1
28.04.2024
- Заря 13:00 Оболонь
- Колос 15:30 Александрия
- Кривбасс 18:00 Металлист 1925
29.04.2024
- Полесье 18:00 Ворскла
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|25
|19
|4
|2
|54 - 20
|61
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12
|ФК Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Оболонь
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|13 (1)
|24
|0.54
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9 (3)
|18
|0.5
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|9
|25
|0.36
|4
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|19
|0.42
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|6
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|23
|0.35
|7
|Эдуардо Герреро
|Заря
|7
|17
|0.41
|8
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|25
|0.28
|9
|Илья Квасница
|Рух
|7
|26
|0.27
|10
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|24
|0.25
|2
|Илья Квасница
|Рух
|6
|26
|0.23
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|18
|0.28
|4
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|25
|0.2
|5
|Кевин де Маседо
|Шахтер
|4
|9
|0.44
|6
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|17
|0.24
|7
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|8
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|18
|0.22
|9
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|21
|0.19
|10
|Александр Зубков
|Шахтер
|4
|22
|0.18
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