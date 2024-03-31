Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погром от Динамо и возвращение Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
22-й тур
30.03.2024
- Оболонь - Шахтер 0:3
- Полесье - Черноморец 1:4
- Верес - Кривбасс 0:2
31.03.2024
- Минай - Александрия 2:2
- Заря - Металлист 1925 2:1
- Ворскла - Динамо 1:5
- Колос - Днепр-1 0:2
1.04.2024
- Рух 18:00 ЛНЗ
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|20
|14
|4
|2
|42 - 17
|46
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3
|СК Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|4
|Динамо
|19
|13
|2
|4
|46 - 22
|41
|5
|Рух
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|8
|Черноморец
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9
|ЛНЗ
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10
|Колос
|21
|5
|9
|7
|15 - 17
|24
|11
|ФК Александрия
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|12
|Заря
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14
|Верес
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|15
|Металлист 1925
|22
|4
|4
|14
|22 - 41
|16
|16
|ФК Минай
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|11 (1)
|19
|0.58
|2
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|19
|0.42
|3
|Эдуардо Герреро
|Заря
|7
|15
|0.47
|4
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (3)
|15
|0.47
|5
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|7
|20
|0.35
|6
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|21
|0.33
|7
|Илья Квасница
|Рух
|6
|21
|0.29
|8
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|21
|0.29
|9
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|5 (2)
|7
|0.71
|10
|Юрий Климчук
|Рух
|5 (2)
|16
|0.31
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|15
|0.33
|2
|Илья Квасница
|Рух
|5
|21
|0.24
|3
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|22
|0.23
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|13
|0.31
|5
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|14
|0.29
|6
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|18
|0.22
|7
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|8
|Владислав Ванат
|Динамо
|4
|19
|0.21
|9
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|20
|0.2
|10
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|4
|22
|0.18
23-й тур
06.04.2024
- Верес 15:30 Оболонь
07.04.2024
- Черноморец 13:00 Александрия
- Колос 15:30 Металлист 1925
- Шахтер 18:00 Рух
08.04.2024
- Минай 13:00 Полесье
- Динамо 15:30 ЛНЗ
- Кривбасс 18:00 Ворскла
09.04.2024
- Днепр-1 13:00 Заря
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