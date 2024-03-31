Погром от Динамо и возвращение Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

22-й тур

30.03.2024

Оболонь - Шахтер 0:3

Полесье - Черноморец 1:4

Верес - Кривбасс 0:2

31.03.2024

Минай - Александрия 2:2

Заря - Металлист 1925 2:1

Ворскла - Динамо 1:5

Колос - Днепр-1 0:2

1.04.2024

Рух 18:00 ЛНЗ

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42 - 17 46 2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46 3 СК Днепр-1 22 12 6 4 31 - 19 42 4 Динамо 19 13 2 4 46 - 22 41 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полесье 22 9 6 7 27 - 21 33 7 Ворскла 22 8 5 9 22 - 33 29 8 Черноморец 21 8 2 11 30 - 29 26 9 ЛНЗ 21 6 7 8 21 - 25 25 10 Колос 21 5 9 7 15 - 17 24 11 ФК Александрия 21 6 6 9 17 - 26 24 12 Заря 19 5 7 7 20 - 22 22 13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18 14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16 15 Металлист 1925 22 4 4 14 22 - 41 16 16 ФК Минай 21 2 8 11 13 - 32 14

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

23-й тур

06.04.2024

Верес 15:30 Оболонь

07.04.2024

Черноморец 13:00 Александрия

Колос 15:30 Металлист 1925

Шахтер 18:00 Рух

08.04.2024

Минай 13:00 Полесье

Динамо 15:30 ЛНЗ

Кривбасс 18:00 Ворскла

09.04.2024