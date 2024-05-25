Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24

В кампании 2023/24 украинской Премьер-лиги принимали участие 16 клубов. Турнир проходил по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Донецкий "Шахтер" в качестве чемпиона получил путевку в плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а обладатель серебряных медалей киевское "Динамо" сыграет в квалификации главного еврокубка на пути представителей лиг (со второго раунда).
Историческую бронзу также добыл криворожский "Кривбасс", который будет представлять родную УПЛ в квалификации Лиги Европы. В свою очередь, "Днепр-1" и "Полесье" будут пытаться пробиться в Лигу конференций.
В Первую лигу по итогам сезона вылетают закарпатский "Минай" и харьковский "Металлист 1925". В свою очередь, ровенский "Верес" и киевская "Оболонь" будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за сохранение прописки в УПЛ. А именно, "пивовары" будут отстаивать право играть в элитном дивизионе против "Левого Берега", а ровенчане - против "Эпицентра".
Автора статьи или преклинило или он конченный лизоблюд. С каких пор эти игроки Шахтера.... Педріньо, Степаненко, Назарина (Бондаренко 90+1), Марлон (Кевін 84), Швед, Невертон (Криськів 84), Сікан. входят в резервный состав. У Днепра 1 вообще нет легионеров и равноценного резерваи ротации...в этом и проблемы Днепр1..а по качеству укр. игроков он не уступит никому из тройки ведущих..а из верхней шестерки тем более. Так что если Днепр1 удастся сохранить тренера ,основ.состав и усилится ротацию и взять 3-4 легионерами ..то можно и за 1е место боротся...а так...4е это потолок...Днепр1 нужно вернутся на базу в Иванр Франковске..Игры .в Днепре -это издевательство на футболом ,игроками ,тренерами и фанатами
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