Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24

В кампании 2023/24 украинской Премьер-лиги принимали участие 16 клубов. Турнир проходил по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Донецкий "Шахтер" в качестве чемпиона получил путевку в плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а обладатель серебряных медалей киевское "Динамо" сыграет в квалификации главного еврокубка на пути представителей лиг (со второго раунда).

Историческую бронзу также добыл криворожский "Кривбасс", который будет представлять родную УПЛ в квалификации Лиги Европы. В свою очередь, "Днепр-1" и "Полесье" будут пытаться пробиться в Лигу конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают закарпатский "Минай" и харьковский "Металлист 1925". В свою очередь, ровенский "Верес" и киевская "Оболонь" будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за сохранение прописки в УПЛ. А именно, "пивовары" будут отстаивать право играть в элитном дивизионе против "Левого Берега", а ровенчане - против "Эпицентра".

Заключительный тур сезона 2023/24

24.05

ЛНЗ - Ворскла 1:0

25.05

Заря - Колос 0:1

Металлист 1925 - Верес 1:2

Полесье - Шахтер 2:0

Рух - Динамо 1:2

Черноморец - Днепр-1 0:2

Кривбасс - Минай 3:0

Оболонь - Александрия 0:3

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 30 22 5 3 63 - 24 71 2 Динамо 30 22 3 5 72 - 28 69 3 Кривбасс 30 17 6 7 51 - 30 57 4 СК Днепр-1 30 14 10 6 40 - 27 52 5 Полесье 30 14 8 8 39 - 30 50 6 Рух 30 12 13 5 44 - 31 49 7 ЛНЗ 30 11 8 11 31 - 34 41 8 ФК Александрия 30 8 10 12 30 - 38 34 9 Ворскла 30 9 6 15 30 - 46 33 10 Заря 30 7 11 12 29 - 37 32 11 Колос 30 7 11 12 22 - 31 32 12 Черноморец 30 10 2 18 38 - 47 32 13 Верес 30 6 10 14 31 - 46 28 14 Оболонь 30 5 11 14 18 - 41 26 15 ФК Минай 30 5 10 15 27 - 50 25 16 Металлист 1925 30 5 8 17 32 - 57 23

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024