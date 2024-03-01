Полесье рискует упасть ниже Динамо и Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

19-й тур

01.03.2024

Полесье - ЛНЗ 0:1

02.03.2024

Минай 13:00 Металлист 1925

Динамо 15:30 Черноморец

Ворскла 15:30 Верес

Колос 18:00 Рух

03.03.2024

Оболонь 13:00 Днепр-1

Александрия 15:30 Заря

Шахтер 18:00 Кривбасс

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 18 11 4 3 37 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 35 3 Полесье 19 9 6 4 33 4 Шахтер 16 9 5 2 32 5 Динамо 15 10 1 4 31 6 Рух 18 6 9 3 27 7 Колос 17 5 9 3 24 8 ЛНЗ 18 6 5 7 23 9 Ворскла 18 6 5 7 23 10 Черноморец 17 7 2 8 23 11 ФК Александрия 17 4 5 8 17 12 Заря 15 3 6 6 15 13 Металлист 1925 18 4 3 11 15 14 Оболонь 17 3 6 8 15 15 Верес 17 2 6 9 12 16 ФК Минай 16 0 7 9 7

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

20-й тур

07.03.2024

Верес 18:00 Динамо

08.03.2024

Днепр-1 13:00 Рух

Заря 15:30 Минай

Металлист 1925 15:30 ЛНЗ

Шахтер 18:00 Колос

09.03.2024