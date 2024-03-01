Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье рискует упасть ниже Динамо и Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
19-й тур
01.03.2024
- Полесье - ЛНЗ 0:1
02.03.2024
- Минай 13:00 Металлист 1925
- Динамо 15:30 Черноморец
- Ворскла 15:30 Верес
- Колос 18:00 Рух
03.03.2024
- Оболонь 13:00 Днепр-1
- Александрия 15:30 Заря
- Шахтер 18:00 Кривбасс
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|18
|11
|4
|3
|37
|2
|18
|10
|5
|3
|35
|3
|19
|9
|6
|4
|33
|4
|16
|9
|5
|2
|32
|5
|15
|10
|1
|4
|31
|6
|18
|6
|9
|3
|27
|7
|17
|5
|9
|3
|24
|8
|18
|6
|5
|7
|23
|9
|18
|6
|5
|7
|23
|10
|17
|7
|2
|8
|23
|11
|17
|4
|5
|8
|17
|12
|15
|3
|6
|6
|15
|13
|18
|4
|3
|11
|15
|14
|17
|3
|6
|8
|15
|15
|17
|2
|6
|9
|12
|16
|16
|0
|7
|9
|7
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|9 (1)
|15
|0.6
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (3)
|15
|0.47
|3
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|17
|0.41
|4
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|7
|17
|0.41
|5
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|6
|15
|0.4
|6
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|18
|0.33
|7
|Эдуардо Герреро
|Заря
|5
|12
|0.42
|8
|Юрий Климчук
|Рух
|5 (2)
|14
|0.36
|9
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|5 (2)
|17
|0.29
|10
|Илья Квасница
|Рух
|5
|18
|0.28
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|15
|0.33
|2
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|18
|0.28
|3
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|11
|0.36
|4
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|14
|0.29
|5
|Владислав Ванат
|Динамо
|4
|15
|0.27
|6
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|15
|0.27
|7
|Илья Квасница
|Рух
|4
|18
|0.22
|8
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|9
|Александр Пихалёнок
|СК Днепр-1
|3
|18
|0.17
|10
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|3
|18
|0.17
20-й тур
07.03.2024
- Верес 18:00 Динамо
08.03.2024
- Днепр-1 13:00 Рух
- Заря 15:30 Минай
- Металлист 1925 15:30 ЛНЗ
- Шахтер 18:00 Колос
09.03.2024
- Черноморец 13:00 Ворскла
- Полесье 15:30 Александрия
- Кривбасс 18:00 Оболонь
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