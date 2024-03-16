Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье теперь середняк и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
21-й тур
12.03.2024
- ЛНЗ - Днепр-1 1:1
- Динамо - Заря 2:0
- Шахтер - Минай 2:0
15.03.2024
- Александрия - Ворскла 1:0
16.03.2024
- Металлист 1925 - Рух 1:4
- Оболонь - Полесье 1:0
- Кривбасс - Колос 1:0
17.03.2024
- Черноморец 15:30 Верес
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|19
|13
|4
|2
|39 - 17
|43
|2
|Кривбасс
|21
|13
|4
|4
|38 - 22
|43
|3
|СК Днепр-1
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4
|Динамо
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5
|Рух
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полесье
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7
|Ворскла
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8
|ЛНЗ
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9
|Колос
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|10
|Черноморец
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11
|ФК Александрия
|20
|6
|5
|9
|15 - 24
|23
|12
|Заря
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14
|Металлист 1925
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16
|ФК Минай
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|10 (1)
|18
|0.56
|2
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|18
|0.44
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (3)
|15
|0.47
|4
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|19
|0.37
|5
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|7
|19
|0.37
|6
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|19
|0.32
|7
|Илья Квасница
|Рух
|6
|21
|0.29
|8
|Эдуардо Герреро
|Заря
|5
|14
|0.36
|9
|Назар Волошин
|Динамо
|5
|16
|0.31
|10
|Юрий Климчук
|Рух
|5 (2)
|16
|0.31
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|15
|0.33
|2
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|20
|0.25
|3
|Илья Квасница
|Рух
|5
|21
|0.24
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|12
|0.33
|5
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|13
|0.31
|6
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|17
|0.24
|7
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|8
|Владислав Ванат
|Динамо
|4
|18
|0.22
|9
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|19
|0.21
|10
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|4
|20
|0.2
22-й тур
29.03.2024
- Заря 15:30 Металлист 1925
30.03.2024
- Оболонь 13:00 Шахтер
- Полесье 15:30 Черноморец
- Верес 18:00 Кривбасс
31.03.2024
- Минай 13:00 Александрия
- Ворскла 15:30 Динамо
- Колос 18:00 Днепр-1
1.04.2024
- Рух 18:00 ЛНЗ
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