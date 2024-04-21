Разгром от Динамо и третья подряд ничья Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

25-й тур

20.04.2024

Черноморец - Кривбасс 1:2

Ворскла - Колос 0:2

21.04.2024

Верес - Днепр-1 1:1

Александрия - ЛНЗ 1:2

Динамо - Полесье 3:0

22.04.2024

Минай 13:00 Рух

Металлист 1925 15:30 Оболонь

Шахтер 18:00 Заря

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 23 17 4 2 49 - 19 55 2 Динамо 24 17 3 4 57 - 24 54 3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51 4 СК Днепр-1 25 12 9 4 35 - 23 45 5 Рух 24 10 10 4 35 - 25 40 6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39 7 ЛНЗ 25 8 8 9 25 - 28 32 8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30 9 Черноморец 24 9 2 13 34 - 34 29 10 Колос 24 6 10 8 18 - 19 28 11 Заря 23 6 8 9 24 - 30 26 12 ФК Александрия 25 6 7 12 22 - 34 25 13 Верес 24 4 8 12 22 - 35 20 14 Оболонь 24 4 8 12 15 - 34 20 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18 16 ФК Минай 24 2 9 13 17 - 39 15

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

26-й тур

27.04.2024

Минай 13:00 Черноморец 13:00

Днепр-1 13:00 Динамо

ЛНЗ 15:30 Шахтер

Рух 18:00 Верес

28.04.2024

Заря 13:00 Оболонь

Колос 15:30 Александрия

Кривбасс 18:00 Металлист 1925

29.04.2024