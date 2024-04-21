Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгром от Динамо и третья подряд ничья Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
25-й тур
20.04.2024
- Черноморец - Кривбасс 1:2
- Ворскла - Колос 0:2
21.04.2024
- Верес - Днепр-1 1:1
- Александрия - ЛНЗ 1:2
- Динамо - Полесье 3:0
22.04.2024
- Минай 13:00 Рух
- Металлист 1925 15:30 Оболонь
- Шахтер 18:00 Заря
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|4
|2
|49 - 19
|55
|2
|Динамо
|24
|17
|3
|4
|57 - 24
|54
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Черноморец
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|12
|ФК Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Верес
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|14
|Оболонь
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|ФК Минай
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|12 (1)
|23
|0.52
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9 (3)
|17
|0.53
|3
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|19
|0.42
|4
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|23
|0.35
|5
|Эдуардо Герреро
|Заря
|7
|17
|0.41
|6
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|7
|22
|0.32
|7
|Даниил Сикан
|Шахтер
|7
|23
|0.3
|8
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|24
|0.29
|9
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|6 (2)
|12
|0.5
|10
|Назар Волошин
|Динамо
|6
|20
|0.3
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|23
|0.26
|2
|Илья Квасница
|Рух
|6
|24
|0.25
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|17
|0.29
|4
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|25
|0.2
|5
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|16
|0.25
|6
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|16
|0.25
|7
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|8
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|20
|0.2
|9
|Александр Зубков
|Шахтер
|4
|21
|0.19
|10
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|22
|0.18
26-й тур
27.04.2024
- Минай 13:00 Черноморец 13:00
- Днепр-1 13:00 Динамо
- ЛНЗ 15:30 Шахтер
- Рух 18:00 Верес
28.04.2024
- Заря 13:00 Оболонь
- Колос 15:30 Александрия
- Кривбасс 18:00 Металлист 1925
29.04.2024
- Полесье 18:00 Ворскла
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