Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгромные победы Шахтера и Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
Перенесенный матч 5-го тура
1.05.2024
- Динамо - Верес 3:0
Перенесенный матч 12-го тура
1.05.2024
- Черноморец - Шахтер 1:4
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2
|Динамо
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23 - 38
|30
|9
|Колос
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|ФК Александрия
|26
|6
|8
|12
|22 - 34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|13 (1)
|25
|0.52
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|9 (3)
|19
|0.47
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|9
|26
|0.35
|4
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|8
|19
|0.42
|5
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|8
|23
|0.35
|6
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|8
|24
|0.33
|7
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|7 (2)
|14
|0.5
|8
|Эдуардо Герреро
|Заря
|7
|18
|0.39
|9
|Максим Задерака
|Кривбасс
|7
|24
|0.29
|10
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|26
|0.27
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|6
|25
|0.24
|2
|Илья Квасница
|Рух
|6
|26
|0.23
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|19
|0.26
|4
|Назар Волошин
|Динамо
|5
|22
|0.23
|5
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|5
|26
|0.19
|6
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|26
|0.19
|7
|Кевин де Маседо
|Шахтер
|4
|10
|0.4
|8
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4
|14
|0.29
|9
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|18
|0.22
|10
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
27-й тур
04.05.2024
- Александрия 13:00 Рух
- Оболонь 15:30 ЛНЗ
- Металлист 1925 18:00 Ворскла
05.05.2024
- Полесье 13:00 Заря
- Динамо 15:30 Колос
- Шахтер 18:00 Черноморец
06.05.2024
- Днепр-1 13:00 Кривбасс
- Верес 18:00 Минай
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