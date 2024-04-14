Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

24-й тур

13.04.2024

Оболонь - Минай 1:1

Александрия - Динамо 0:1

Рух - Кривбасс 1:1

14.04.2024

Ворскла - Шахтер 0:1

Заря - Черноморец 1:0

Полесье - Колос 1:0

15.04.2024

ЛНЗ 15:30 Верес

Металлист 1925 18:00 Днепр-1

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 22 16 4 2 46 - 18 52 2 Динамо 22 15 3 4 51 - 23 48 3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48 4 СК Днепр-1 23 12 7 4 33 - 21 43 5 Рух 24 10 10 4 35 - 25 40 6 Полесье 23 10 6 7 30 - 23 36 7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30 8 Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29 9 ЛНЗ 23 6 8 9 22 - 27 26 10 Заря 22 6 8 8 23 - 27 26 11 Колос 22 5 10 7 16 - 18 25 12 ФК Александрия 23 6 6 11 19 - 30 24 13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19 14 Оболонь 23 4 7 12 13 - 32 19 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17 16 ФК Минай 23 2 9 12 16 - 36 15

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

25-й тур

20.04.2024

Черноморец 15:30 Кривбасс

Ворскла 18:00 Колос

21.04.2024

Верес 13:00 Днепр-1

Александрия 15:30 ЛНЗ

Динамо 18:00 Полесье

22.04.2024