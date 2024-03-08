Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - новый лидер, Рух неожиданно переигрывает Днепр-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
20-й тур
07.03.2024
- Заря - Минай 2:0
- Верес - Динамо 1:1
08.03.2024
- Днепр-1 - Рух 0:1
- Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1
- Шахтер - Колос 3:2
09.03.2024
- Черноморец 13:00 Ворскла
- Полесье 15:30 Александрия
- Кривбасс 18:00 Оболонь
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|18
|12
|4
|2
|37 - 17
|40
|2
|СК Днепр-1
|20
|11
|5
|4
|28 - 18
|38
|3
|Кривбасс
|19
|11
|4
|4
|36 - 22
|37
|4
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|5
|Рух
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|6
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8
|Колос
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|9
|ЛНЗ
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|10
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|11
|Заря
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|12
|ФК Александрия
|18
|4
|5
|9
|12 - 23
|17
|13
|Металлист 1925
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14
|Оболонь
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16
|ФК Минай
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|#
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ (ПЕН)
|МАТЧИ
|СРЕДНЕЕ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|9 (1)
|17
|0.53
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (3)
|15
|0.47
|3
|Александр Филиппов
|СК Днепр-1
|7
|17
|0.41
|4
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|7
|18
|0.39
|5
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|7
|18
|0.39
|6
|Максим Задерака
|Кривбасс
|6
|19
|0.32
|7
|Эдуардо Герреро
|Заря
|5
|14
|0.36
|8
|Назар Волошин
|Динамо
|5
|15
|0.33
|9
|Юрий Климчук
|Рух
|5 (2)
|16
|0.31
|10
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|5 (1)
|18
|0.28
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|#
|ИМЯ
|КОМАНДА
|П
|М
|СР.
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|5
|15
|0.33
|2
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|5
|19
|0.26
|3
|Илья Квасница
|Рух
|5
|20
|0.25
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4
|11
|0.36
|5
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|4
|12
|0.33
|6
|Владимир Адамюк
|СК Днепр-1
|4
|16
|0.25
|7
|Владислав Ванат
|Динамо
|4
|17
|0.24
|8
|Бени Макуана
|Полесье
|4
|18
|0.22
|9
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|4
|18
|0.22
|10
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|4
|19
|0.21
21-й тур
12.03.2024
- ЛНЗ 13:00 Днепр-1
- Динамо 15:30 Заря
15.03.2024
- Александрия 18:00 Ворскла
16.03.2024
- Металлист 1925 13:00 Рух
- Оболонь 15:30 Полесье
- Кривбасс 18:00 Колос
17.03.2024
- Черноморец 15:30 Верес
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