Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

19-й тур

01.03.2024

Полесье - ЛНЗ 0:1

02.03.2024

Минай - Металлист 1925 2:0

Динамо - Черноморец 1:0

Ворскла - Верес 2:1

Колос - Рух 0:1

03.03.2024

Оболонь - Днепр-1 0:1

Александрия - Заря 0:0

Шахтер - Кривбасс 5:2

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 СК Днепр-1 19 11 5 3 28 - 17 38 2 Кривбасс 19 11 4 4 36 - 22 37 3 Шахтер 17 10 5 2 31 - 15 35 4 Динамо 16 11 1 4 38 - 20 34 5 Полесье 19 9 6 4 25 - 14 33 6 Рух 19 7 9 3 27 - 20 30 7 Ворскла 19 7 5 7 20 - 27 26 8 Колос 18 5 9 4 13 - 11 24 9 Черноморец 18 7 2 9 26 - 26 23 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18 - 21 23 11 ФК Александрия 18 4 6 8 12 - 20 18 12 Заря 16 3 7 6 16 - 19 16 13 Оболонь 18 3 6 9 11 - 24 15 14 Металлист 1925 19 4 3 12 19 - 34 15 15 Верес 18 2 6 10 16 - 30 12 16 ФК Минай 17 1 7 9 9 - 25 10

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

20-й тур

07.03.2024

Верес 18:00 Динамо

08.03.2024

Днепр-1 13:00 Рух

Заря 15:30 Минай

Металлист 1925 15:30 ЛНЗ

Шахтер 18:00 Колос

09.03.2024