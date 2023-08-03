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Премьер-лига

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Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ

Премьер-лига
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Следим за украинской Премьер-лигой

Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ

УПЛ

UA-Футбол
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В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

2-й тур

02.08.2023
17:00 Верес - Шахтер 1:1

04.08.2023
17:00 Оболонь – Динамо

05.08.2023
15:00 Минай – ЛНЗ
19:00 Александрия – Металлист 1925

06.08.2023
15:00 Днепр-1 - Полесье
17:00 Заря - Кривбасс
17:00 Колос – Черноморец
19:00 Рух – Ворскла

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4
2 Динамо 1 1 0 0 4-1 +3 3
3 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3
4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3
5 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3
6 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3
7 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1
8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1
9 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1
10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0
11 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0
13 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 -1 0
14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0
15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 -2 0
16 ФК Минай 1 0 0 1 1-4 -3 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Николай Матвиенко Шахтер 3 2 1.5
2 Владислав Ванат Динамо 2 1 2
3 Александр Караваев Динамо 1 1 1
4 Артем Шулянский ФК Александрия 1 1 1
5 Бени Макуана Полесье 1 1 1
6 Богдан Бойчук Черноморец 1 1 1
7 Вадим Витенчук ФК Минай 1 1 1
8 Василий Рунич Рух 1 1 1
9 Дмитрий Юсов Металлист 1925 1 1 1
10 Евгений Шевченко Верес 1 1 1

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

Футболист Команда Пасы Матчи Среднее
1 Вячеслав Танковский Полесье 2 1 2

3-й тур

12.08.2023
15:00 Черноморец – Оболонь
17:00 Полесье - Рух
17:00 Колос - Верес
19:00 Шахтер – Александрия

13.08.2023
13:00 Минай – Днепр-1
15:00 Ворскла - Заря
17:00 Кривбасс – ЛНЗ
19:00 Динамо – Металлист 1925

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