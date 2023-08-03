Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.

В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.

2-й тур

02.08.2023

17:00 Верес - Шахтер 1:1

04.08.2023

17:00 Оболонь – Динамо

05.08.2023

15:00 Минай – ЛНЗ

19:00 Александрия – Металлист 1925

06.08.2023

15:00 Днепр-1 - Полесье

17:00 Заря - Кривбасс

17:00 Колос – Черноморец

19:00 Рух – Ворскла

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 2 Динамо 1 1 0 0 4-1 +3 3 3 Полесье 1 1 0 0 2-0 +2 3 4 Черноморец 1 1 0 0 2-0 +2 3 5 Рух 1 1 0 0 2-1 +1 3 6 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3 7 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1 8 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1 9 Верес 2 0 1 1 1-3 -2 1 10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 0 11 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 12 Заря 1 0 0 1 1-2 -1 0 13 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 -1 0 14 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 -2 0 16 ФК Минай 1 0 0 1 1-4 -3 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024

Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024

№ Футболист Команда Пасы Матчи Среднее 1 Вячеслав Танковский Полесье 2 1 2

3-й тур

12.08.2023

15:00 Черноморец – Оболонь

17:00 Полесье - Рух

17:00 Колос - Верес

19:00 Шахтер – Александрия