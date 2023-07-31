Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шесть команд стартовали с победы. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
В Первую лигу по итогам сезона вылетают две худшие команды лиги. 13-е и 14-е места будут играть переходные матчи с 3-4 клубами Первой лиги за место в элитном дивизионе.
1-й тур
28.07.2023
Оболонь – Колос 0:0
Верес - Полесье 0:2
29.07.2023
Рух - Заря 2:1
Металлист 1925 – Шахтер 1:2
30.07.2023
ЛНЗ – Черноморец 0:2
Динамо – Минай 4:1
Александрия – Кривбасс 1:0
Перенесено
Ворскла - Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|4
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|5
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|6
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|7
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|8
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|9
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|10
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|11
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|12
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|13
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|14
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|15
|ЛНЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|16
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
Таблица бомбардиров УПЛ 2023/2024
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|2
|1
|2
|2
|Александр Караваев
|Динамо
|1
|1
|1
|3
|Артем Шулянский
|ФК Александрия
|1
|1
|1
|4
|Бени Макуана
|Полесье
|1
|1
|1
|5
|Богдан Бойчук
|Черноморец
|1
|1
|1
|6
|Вадим Витенчук
|ФК Минай
|1
|1
|1
|7
|Василий Рунич
|Рух
|1
|1
|1
|8
|Дмитрий Юсов
|Металлист 1925
|1
|1
|1
|9
|Йон Шпорн
|Черноморец
|1
|1
|1
|10
|Лассина Траоре
|Шахтер
|1
|1
|1
Таблица ассистентов УПЛ 2023/2024
|№
|Футболист
|Команда
|Пасы
|Матчи
|Среднее
|1
|Вячеслав Танковский
|Полесье
|2
|1
|2
2-й тур
02.08.2023
17:00 Верес - Шахтер
04.08.2023
17:00 Оболонь – Динамо
05.08.2023
15:00 Минай – ЛНЗ
19:00 Александрия – Металлист 1925
06.08.2023
15:00 Днепр-1 - Полесье
17:00 Заря - Кривбасс
17:00 Колос – Черноморец
19:00 Рух – Ворскла
Популярное сейчас
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде
- Шахтер объявил о трансфере израильского центрбека
- В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО