Ужасный Шахтер и мертвый Черноморец. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ

В новом сезоне украинской Премьер-лиги участвует 16 клубов. Как и в предыдущем чемпионате, турнир будет проходить по двукруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион получает путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а вице-чемпион сыграет в квалификации на пути представителей лиг (со второго раунда). В целом Украина делегирует в еврокубки пять клубов: распределение трех других мест будет зависеть от победителя Кубка Украины.
Велика різниця у кількості матчів не дає чіткої картини... Проте скоріш за все за чемпіонство будуть боротися Динамо та Шахтар Принаймні по втраченим саме так виглядає. Але пропущені ігри потрібно ВИГРАВАТИ! А ДК продовжує пропускати, а ШД треба відійти від програшу у єврокубках! Чекаємо поки команди трошки порівняються зігравши 3... 5 турів Тоді трошки проясниться, а може і НІТ тоді все вирішиться у травні.
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