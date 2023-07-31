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У Мацапуры "кресты" и разрыв мениска, Данченко начинают подводить к нагрузкам
У луганчан очень много травм
Фото: Аліна Єрофеєва
Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о кадровой ситуации и списке травмированных игркоов в "
"Очень емко из того, что я знаю: у Дмитрия Мацапуры тяжелое повреждение. Там прям максимально неприятный букет: "кресты", мениск и хрящи. Сейчас есть вероятность, что парню понадобится вторая повторная операция.
Олег Данченко нужно делать тест и очень осторожно подводить его к нагрузкам после процедуры на сердце. Это тоже ситуация, которая сейчас не решится.
По моей информации, у Ивана Головкина проблемы с икроножной мышцей. Почему его нет в заявке - это вопрос для меня, потому что этот человек приобретался для усиления команды.
У Максима Смияна есть определенные нюансы со здоровьем, но глобально на него не рассчитывают. Хотя этот человек играл у ван Леуэвена в первых матчах еврокубков", - сказал Спиваковский.
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