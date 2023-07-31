У Мацапуры "кресты" и разрыв мениска, Данченко начинают подводить к нагрузкам

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о кадровой ситуации и списке травмированных игркоов в " Заре ".

"Очень емко из того, что я знаю: у Дмитрия Мацапуры тяжелое повреждение. Там прям максимально неприятный букет: "кресты", мениск и хрящи. Сейчас есть вероятность, что парню понадобится вторая повторная операция.

Олег Данченко нужно делать тест и очень осторожно подводить его к нагрузкам после процедуры на сердце. Это тоже ситуация, которая сейчас не решится.

По моей информации, у Ивана Головкина проблемы с икроножной мышцей. Почему его нет в заявке - это вопрос для меня, потому что этот человек приобретался для усиления команды.

У Максима Смияна есть определенные нюансы со здоровьем, но глобально на него не рассчитывают. Хотя этот человек играл у ван Леуэвена в первых матчах еврокубков", - сказал Спиваковский.