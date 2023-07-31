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Срна: Шахтер возвращается туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрый вингер
Горняки подписали очередного бразильца
shakhtar.com
Спортивный директор "
"Шахтер" возвращается туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрый вингер. Подписали сильного игрока, который может действовать на всех позициях в атаке. Его хвалят и рекомендуют. И мы увидели то, что нам нужно. Я уверен, что он будет писать историю "Шахтера". Мы сейчас смотрим не только бразильский рынок, но и Эквадор, Венесуэлу. Считаю, что Эгиналдо – сильное усиление. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошли времена, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года.
Война? Интересно, что никто из новичков не задавал вопросы по поводу войны. Они смотрят на свою перспективу и будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в "Шахтер". И мы планируем подписать еще 1-2 футболистов, но зависит от рынка", – сказал Срна.
???? Представляємо нашого новачка Егіналду ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023
???? Вітаємо в «Шахтарі»! ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/JF5lpHfOgq
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